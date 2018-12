Primăria municipiului Suceava alocă 12 milioane de lei de la bugetul local pentru modernizarea vechiului ștrand din cartierul Ițcani. Indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobați în ultima ședință a Consiliului Local de la finele lunii trecute în care s-a decis pentru început alocarea sumei de 300.000 de lei pentru realizarea proiectului tehnic. Potrivit primarului Ion Lungu, după modernizare ștrandul va dispune de trei bazine de înot unul mare pentru adulți și două mai mici din care unul pentru copii și altul cu apă sărată. Bazinele nu vor fi acoperite această soluție urmând a fi pusă în practică în viitor. De asemenea, ștrandul va dispune de o plajă cu nisip și una pentru șezlonguri, un spațiu verde pentru recreere și de locuri de joacă pentru copii. Lungu a ținut să explice de ce nu a modernizat ștrandul din Ițcani până acum.

”Nu am putut depune un proiect pentru a face acolo bază de agrement așa cum ar fi trebuit la vremea respectivă pe axa 5 cum a depus și Humorul și alte orașe din țară pentru că noi am depus proiectul pentru reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei tot pe axa 5. Dacă aveam bazind e înot și lăsam Cetatea să se dărâme procedam bine? Eu zic că nu. Am făcut bine prin ceea ce am făcut că nu am lăsat Cetatea să se dărâme. Încercăm să recuperăm azi cu ștrandul”, a spus Lungu. Ion Lungu speră ca lucrările de modernizare a ștrandului din Ițcani să înceapă în primăvara anului viitor și să fie finalizate în doi ani de zile.