Un număr de 12 străzi din municipiul Rădăuți însumând 5,125 de kilometri sunt propuse pentru a fi modernizate cu fonduri atrase prin Asociația Gal Urban, a anunțat primarul Nistor Tătar, care deține și funcția de președinte al acestei structuri. Este vorba de străzile Al.Odobescu, Zorilor, Imbinata, Podurilor, Plevnei, Gh. Doja, Cucului, George Cojbuc, Vasile Conta, Ion Grămadă, Mică și Pandurilor.

„Aud că se vehiculează în diferite medii niște minciuni gogonate. Nu știam că mi-a luat altul funcția de la Asociația Gal Urban Rădăuți. Vreau să le spune celor care dezinformează că potrivit statutului președintele Asociației Gal Urban Rădăuți este primarul. Ceilalți sunt salariați ai GAL-ului, Florin Preda director executiv, Radu Munteanu consilier și mai este doamna Șcheul”, a ținut să puncteze primarul Nistor Tătar. El a mai adăugat că mai sunt un număr de 14 străzi în lungime totală de 4,951 de kilometri prinse la finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Este vorba de străzile Pepenăriei, Parcului, Fagilor, Papetăriei, Merilor, Mănăstirii, Constantin Dobrogeanu Gherea, C. Colibaba, Berăriei, 9 Mai, Tineretului, Sitarilor, Recoltei și Plugarilor.