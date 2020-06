120 de companii din domenii precum asigurări, securitate cibernetică, sănătate sau retail investesc în dezvoltarea abilităților de comunicare în public ale angajaților, în cadrul primului Campionat național de discursuri online.

Sub deviza „Dreaming of a better world together”, campionatul se desfășoară sub forma unui concurs de public speaking între participanții desemnați de organizații. Prima etapă debutează marți, 9 iunie, de la ora 18:18, iar competiția se va încheia în data de 14 iulie.

Vorbitul în public este una dintre cele mai căutate abilități în procesul de recrutare, însă doar 3,4% dintre români spun că pot face acest lucru cu ușurință, potrivit studiilor.

Pentru a-și dezvolta capacitatea de comunicare, organizare și structurare a informației, pe toată perioada campionatului cei 144 de concurenți beneficiază de sesiuni online de public speaking susținute săptămânal de cei 12 traineri, pregătiți de Andrei Dunuță, fondatorul SPEAKINGS și antrenor de public speaking, folosind metodologia 5S©.

Abilitățile dobândite le vor fi testate pe toată durata campionatului pentru evaluarea modului în care au valorificat oportunitățile de învățare neconvenționale oferite de competiția online, în actualul context epidemiologic.

,,Misiunea noastră este de a le oferi celor înscriși posibilitatea de a-și testa limitele, de a-și antrena abilitatea de a vorbi în public, astfel încât la finalul acestei competiții să fie mai încrezători în forțele proprii. Ce m-a impresionat la concurenții cu care am început deja să lucrăm este deschiderea de a se adapta ușor unei situații în dinamică și a de a accepta provocări care să le pună în valoare calitățile de leadership și de profesioniști în domeniu”, spune Andrei Dunuță.

Campionatul este structurat în patru etape, iar discursurile se vor construi pe următoarele teme: business, teamwork, fun și relații. Publicul își va putea vota favoriții, în cadrul celor 10 emisiuni transmise live, online, pe pagina de Facebook SPEAKINGS.

Chiar dacă vor fi eliminați în cadrul uneia dintre etape, speakerii vor putea participa în continuare la cursurile de pregătire ale celor rămași în concurs pentru a primi feedback din partea trainerilor, toți absolvenți de succes ai programelor SPEAKINGS.

,,Ideea de a organiza acest campionat este un răspuns la nevoia managerilor de resurse umane de a le oferi propriilor angajați oportunități de învățare și dezvoltare, astfel încât să lucreze mai bine în echipă, să-și gestioneze timpul cât mai eficient, să fie creativi în identificarea soluțiilor și să fie mult mai atenți la detalii. De-a lungul timpului, echipa SPEAKINGS a derulat proiecte interne cu 60 de companii, și au fost antrenați peste 2000 de angajați ca stakeholderi – atât public, cât și speakeri- în cadrul concursurilor pe care le organizăm”, adaugă Andrei Dunuță.

Printre companiile care și-au înscris angajații la start se numără UiPath, DELL, Rompetrol, Endava, NN, British American Tobacco, Bitdefender, Rewe România, Metropolitan Life România. Participanții la această primă ediție a campionatului sunt atât manageri de companii, directori de resurse umane, de marketing, avocați, fotografi sau studenți.

Campionatul se adresează atât organizațiilor, cât și celor care vor să-și îmbunătățească tehnica discursului, să-și dezvolte brandul personal și să întărească legăturile cu membrii comunității din care fac parte.

,,Participând la cursurile de public speaking, am înțeles că de fapt lucrurile care pe mine mă speriau erau de fapt un mare, mare avantaj. Emoția trebuie să existe, altfel nu ai ce transmite. Totul este să o educi și să o canalizezi cum trebuie. Acest campionat ne dă o scenă, fie ea și virtuală, 12 antrenori cu experiență, plus o lecție: indiferent de vârstă, încă ai multe de învățat pentru tine și multe de transmis celorlalți,’’ spune Simona Șunel, HR Director la Tremend Software, una din participante.

”Oricât de multă experiență ai avea, o astfel de competiție te scoate cu totul din zona de confort și îți arată că zi de zi vorbești în public, iar publicul dorește să fii ”a giver” – să învețe din discursurile tale. Participarea la campionat îmi oferă oportunitatea de a inspira publicul și de a-mi învinge limitele,” mărturisește Corina Oprea – Renewals Sales Operations Manager – DELL Technologies, concurentă.

Cei 144 de concurenți vor fi votați în primele etape de public, iar câștigătorul va fi desemnat în marea finală de pe 14 iulie, cu ajutorul unui juriu de specialitate, format din: Andrei Dunuță – fondator SPEAKINGS și antrenor de public speaking & vânzări, Andrei Dinu – Licensee & Partnership Manager „TEDxBucharest” și Ana M. Marin, Area Director – Toastmasters International.

Primele 5 locuri vor fi recompensate din fondul de premiere de aproape 5000 de euro, premiul pentru locul I fiind de 1001 euro.

Primul campionat național de discursuri online are și un scop umanitar: 15% din costul total al înscrierilor vor merge către Asociația Autism Voice, pentru a sprijini terapiile necesare copiilor diagnosticați cu autism din România.

Despre SPEAKINGS

Misiunea SPEAKINGS este de a dezvolta public speakingul din România și, implicit, România prin public speaking. După inițiativa de succes Who’s King in Public Speaking din 2014, Andrei Dunuță a fondat SPEAKINGS în 2017. În ultimii ani, s-a concentrat pe vorbitul în public ca instrument de creștere a încrederii în sine și de identificare a noilor lideri, public speaking-ul fiind o aptitudine fundamentală în 2020. Compania a derulat proiecte cu peste 60 de companii din România, totalizând peste 2000 de speakeri antrenați și peste 3000 de discursuri susținute în cadrul concursurilor SPEAKINGS sau în cadrul Programelor SPEAKINGS Corporate Experience. Din aprilie 2020, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, a demarat un program de public speaking pentru elevi și studenți, menit să le dezvolte abilitățile de comunicare în public. În cadrul programului, aceștia pot accesa săptămânal „Pastila de Public Speaking”, dar și programul online SPEAKIDS, ambele realizate de Andrei Dunuță.