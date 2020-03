7 școli din satele Cucorani (Botoșani), Stăncesti (Botoșani), Șinca Veche (Brașov), Liebling (Timiș), Corlățel (Mehedinți), Drajna (Prahova) și Piscu (Galați) se întrec în a valorifica potențialul cultural local prin crearea și punerea în scenă a unor scurte piese de teatru, în cadrul proiectului de educație non-formală Scena Creativ la Sat. Proiectul coordonat de Asociația Lume Bună și co-finanțat de AFCN este implementat prin Cluburile Activ CELS.

Pe parcursul a șapte întâlniri saptămânale care au loc în perioada martie-iunie 2020, cei 120 de copii din cele 7 școli participante, îndrumați de inimoșii profesori coordonatori, vor face totul: de la găsirea ideii pe care o vor transpune într-o piesă/scenetă, compunerea textului dramatic, asumarea diferitelor roluri (în piesă și organizatorice), construirea costumelor și a decorurilor/recuzitei, regizarea piesei și până la organizarea spectacolului final la care vor invita întreaga comunitate locală. Acest eveniment are deja tradiție fiind mult așteptat în satele ale căror școli înscrise în Club Activ CELS, participă de câțiva ani în proiectele noastre.

În contextul pandemiei cu noul Coronavirus, credem că putem traversa mai ușor această perioadă dificilă în care fizic nu ne putem apropia, dacă ramânem activi și conectați la nivel sufletesc și intelectual prin preocupări comune, educative. Chiar dacă școlile sunt închise, avem soluția pentru a continua: copiii-dramaturgi vor lucra de acasă la texte (preț de 3 ateliere) și se vor consulta între ei și cu profesorii la telefon/whatsapp sau prin email. După Paște, la prima întâlnire a grupurilor vor finaliza împreună textele și vor trece la punerea în scenă.

Încurajați fiind și de actorul Cuzin Toma, un prieten al proiectului nostru și cunoscut publicului larg mai ales pentru rolul Firicel din serialul “Las Fierbinți”, copiii au toate șansele să producă piese cu adevarat memorabile.

Cuzin este un om foarte implicat în tot ceea ce face, un om care a pornit dintr-un sat din Gorj, a experimentat multe meserii și a urmat 2 facultăți până a ajuns pe marile scene și ecrane. Aceasta pentru că a înțeles de mult care sunt principalele ingrediente ale reușitei pe care, cu toată simpatia, le transmite și copiilor care participă la Scena Creativ la Sat:

Nu cred în noroc și talent, cred în muncă. Dacă știi, ți se întâmplă. Ca să știi, trebuie să fii curios și să înveți.

Pe lângă educație, foarte importantă este cultura, ea îți deschide orizontul, îți dă soluții la rezolvarea problemel Cultura te învață să te cunoști și să te accepți. Te scapă de frustrări și complexe, îți arată că nimic nu e imposibil, îți dă curajul de a încerca.

Oamenii fără cultură sunt fără perspectivă. Dacă vrei să vezi pe geam, șterge-l! Nu-i suficient să ai geam ca să vezi prin el…

Curiozitatea este combustibilul care alimentează motorașele a sute de copii. Pune în mișcare rotițe din minte și din suflet. Din perseverența și înțelegerea faptului că din greșeli înveți, că nu trebuie să-ți fie frică de ele, ba din contră, se nasc idei mărețe și ies lucruri frumoase.

“Ne dorim ca în acest proiect copiii să învețe, practicând, o sumedenie de noțiuni noi, să fie inventivi, creativi și responsabili asumându-și sarcini precise și rezolvând o serie de probleme care, inerent, apar pe parcurs. În plus, vor persevera în parcurgerea mai multor etape, pentru ca, la sfârșit, să aibă bucuria și împlinirea că au reușit să ducă la capăt, împreună, un lucru important. Suntem convinși că, așa cum s-a întâmplat și în proiectele noastre anterioare, în urma Scenei Creativ la Sat își vor dezvolta și spiritul de echipă, abilitățile de comunicare și vor avea mai multă încredere în forțele proprii. De asemenea, prin valorificarea specificului cultural și a tradițiilor locale în aceste piese de teatru, vor deveni conștienți și mândri de apartenența lor.”, spune Larisa Popescu, președintele Asociaței Lume Bună.

Continuitatea este un element definitoriu al proiectelor noastre gândite pe termen lung. Faptul că un proiect se întinde pe mai multe săptămâni, combinat cu faptul că multe cluburi funcționează deja de câțiva ani la rând, duce la rezultate remarcabile.

Prin implementarea proiectelor și a sesiunilor de formare pe care le oferim, profesorii coordonatori ai Cluburilor CELS își extind, an de an, competențele în sfera educației non- formale, intră într-o rețea de oameni cu aceleași preocupări prin care fac schimburi de experiență. Nu în ultimul rând, satisfacția este completată și de notorietatea adusă de aparițiile în presă și social media, precum și de prezentarea proiectelor în cadrul festivalurilor FIEDU și Proetnica.

Profesorii coordonatori din proiectul Scena Creativ la Sat, sunt: Valentina Papp – Liebling (Timiș), Silvia Răveanu – Corlățel (Mehedinți), Ana Maria Petrea – Piscu (Galați), Elena – Spiridon – Șinca Veche (Brașov), Loredana Tudorache – Stăncești (Botoșani), Cristina Hriscu – Cucorani (Botoșani) și Anda Tatarciuc – Drajna (Prahova).

Dorim să mulțumim pentru dedicare tuturor profesorilor implicați în proiectele noastre.

DESPRE

Asociația Lume Bună (www.asociatialumebuna.comm ) concepe și coordonează proiecte de educație non-formală adresate copiilor, tinerilor și profesorilor din școli și licee din mai multe județe la nivel național. Proiectele pun accent pe educația prin cultură ce susține dezvoltarea și exprimarea creativității, a cooperarii și comunicarii, precum și importanța acțiunilor de responsabilizare socială. Toate au ca ultim scop contribuția la reușita în viață și împlinirea copiilor, cu impact în dezvoltarea comunităților locale. Proiectele Asociației Lume Bună sunt recomandate de Ministerul Educației și au ajuns până în prezent la peste 4000 de copii și 150 de cadre didactice din 28 de județe.

Scena Creativ la Sat are o genealogie bogată care se întinde pe 9 ani. Începuturile datează din 2011, atunci când Asociația Lume Bună a pornit Călătoria Educativă în Lumea Satului (CELS), proiect care a creat o legătură între urban și rural, prin activități de animație socio- educative. De la an la an numărul școlilor participante a crescut, și astfel am înființat Cluburile Activ CELS prin care implementăm proiecte tot mai complexe. Le-am reunit în seria “Creativ la Sat” care a debutat în 2018 cu Revista Creativ la Sat ajunsă acum la a 3-a ediție (în care fiecare școală produce o revistă locală) și Coletul Creativ la Sat, la a 2-a ediție (în care câte 2 școli fac schimb de zestre prin colete pe care și le expediază reciproc). La premierea anuală a celor mai activi si implicați 7 profesori coordonatori ai Cluburilor, evaluăm activitatea din anul anterior, schimbăm idei și punem la cale, împreună, tema pentru anul viitor. Asa s-a născut, în iulie 2019, Scena Creativ la Sat.

Administraţia Fondului Cultural Naţional ( www.afcn.ro ) – misiunea AFCN este să finanțeze proiecte ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a fenomenelor artistice precum şi la accesul cât mai larg al publicului la cultură.

Cuzin Toma este un cunoscut actor de film și teatru, renumit mai ales pentru rolul Firicel din serialul Las Fierbinți. A experimentat multe meserii (electrician, miner, dansator… ) și a urmat 2 facultăți (Academia Națională de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Educație Fizică și Sport si Universitatea Naţionala de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L.Caragiale”, Facultatea de Teatru, ambele din București) până și-a găsit vocația și a devenit actor, unul dintre cei mai cunoscuți din România. A jucat în peste 50 de filme de scurt și lungmetraj (Moromeții 2 – regia Stere Gulea, Aferim- regia Radu Jude, Comoara – regia Corneliu Porumboiu) și seriale TV şi 17 piese de teatru, în prezent fiind actor la Teatrul Mic din București.