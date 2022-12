În 1895 se naștea cinematograful. Dacă te plimbi pe Boulevard des Capucines, către Opera din Paris, treci prin fața celebrei Café de la Paix, aflată la o aruncătură de băț de locul în care era odinioară Grand Café.

Acesta este locul în care, la 28 decembrie 1895, Louis și Auguste Lumière au făcut o demonstrație cu noua lor invenție – cinematograful – proiectând un scurt film care i-a speriat pe clienții cafenelei, cu imaginea unei locomotive care se repezea spre ei și un film mai lung, intitulat „La Sortie des Usines Lumière” (Muncitori plecând de la fabrica Lumière).

A fost primul film adevărat care a fost făcut vreodată și momentul nașterii cinematografiei (îl puteți vedea mai jos).

https://www.youtube.com/watch?v=fZYDgDhG48A

Louis și Auguste se născuseră în Besançon, în 1862, respectiv, 1864, fiind crescuți la Lyon. În anii de școală, manifestaseră atât gustul, cât și talentul pentru fotografie, ulterior, când fratele cel mare avea numai optsprezece ani, convingându-l pe tatăl lor, Antoine, să finanțeze deschiderea unei fabrici de plăci fotografice.

A fost un succes atât de mare, încât, peste ceva mai mult de zece ani, frații ajunseseră să producă 15 milioane de plăci fotografice pe an. Apoi, în 1894, tatăl lor, Antoine, a făcut o vizită la Paris, unde a văzut o prezentare a kinetoscopului lui Thomas Edison, o mașină cu care spectatorul putea să vadă un film în mișcare, dar numai printr-un vizor. Revenind la Lyon, i-a îndemnat pe fiii săi să găsească o modalitate de a proiecta o imagine în mișcare.

Louis și Auguste au combinat două alte inovații, proiectarea unor imagini succesive, concept care fusese creat deja de Emile Reynaud, cu folosirea unei role de film, cum făcuse Edison. Cinematograful lor a avut un asemenea succes, încât de-atunci încoace nu am încetat să rostim primele trei silabe – cinema. (Frații Lumière au dat numele dispozitivului lor de la cuvântul grecesc kinema, „mișcare”, care vine de la kinein, „a (se) mișca”.

Denumirea „kinetoscopului” lui Edison derivă din același cuvânt. Cu toate că, în limba engleză și în toate limbile latine, cuvântul modern începe cu „cine”, cuvântul german kino vine direct de la numele aparatului lui Edison.

Aparatul fraților Lumière prezenta câteva avantaje clare față de aparatul lui Edison: putea să fie folosit atât în cazul fotografierii cât și al proiecției, era mai silențios, mai mic și mai ușor și folosea mai puțin film. Mai mult, kinetoscopul lui Edison forma imaginea cu o viteză de 46 de cadre pe secundă, însă frații Lumière au înțeles că iluzia mișcării continue în creierul uman este creată de imagini prezentate la o viteză de peste 15 cadre pe secundă. Prin urmare, au redus viteza de expunere la 16 cadre pe secundă, viteză care este folosită și acum la redarea filmelor.

Cei doi frați Lumière și-au patentat pe loc invenția și, pe parcursul următorilor patru ani, au făcut peste o mie de filme. Însă, în ciuda inteligenței lor tehnice, s-au dovedit mai puțin talentați în a prezice viitorul. Nevăzând în cinematograful lor altceva decât o ciudățenie, i-au spus unui prieten că „e o invenție fără viitor”.

Tot la 28 decembrie:

1065: În timpul regelui Eduard Confesorul, este sfințită Catedrala Westminster (Westminster Abbey).

1734: Moare Rob Roy (Robert MacGregor), simbol al luptei scoțienilor pentru independență.

1836: Spania recunoaște independența Mexicului.

Geo Alupoae, critic de teatru