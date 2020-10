În județul Suceava se află în evoluție 13 focare de coronavirus, arată o situație a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a județului Suceava. Cel mai mare focar se află la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc cu 31 de persoane infectate. Urmează Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiastrică Mitocul Dragomirnei cu 17 cazuri, Casa de tip familial ”Sf.Nicolae” a Fundației Fara cu 16 cazuri, Primăria Todirești cu 15 cazuri, Registrul Auto Român Suceava cu 12 cazuri, Primăria Siret și Poliția Câmpulung Moldovensc cu câte 11 cazuri fiecare, Căminul pentru persoane vârstnice Solca cu 9 cazuri, Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiastrică Pojorâta cu 8 cazuri, Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiastrică Todirești cu 7 cazuri, Centrul de Plasare Minori Solca cu 6 cazuri, Centrul de zi de recuperare Emanuel al Fundației Fara și Primăria Câmpulung Moldovenesc cu câte 5 cazuri fiecare.

