In cadrul competitiei Internationale ”Youth of Music 2021” organizata de Muzeul Municipiului Bucuresti si Asociatia MuseArt s-au inscris 130 de tineri artisti cu varste cuprinse intre 9 si 30 de ani, fiind impartiti pe 3 categorii de varsta. Competitia este destinata muzicii clasice, in concurs fiind inscrisi instrumentisti pentru 15 categorii de instrumente si artisti lirici. Perioada de inscriere s-a incheiat pe data de 25 aprilie 2021, urmand perioada de jurizare.

In aceasta competitie internationala aflata la prima editie sunt reprezentate unele dintre cele mai prestigioase conservatoare din lume: Hochschule für Musik Köln, Hochschule für Musik München, UDK Berlin, Hanns Eisler Berlin, MDW Vienna, Mozarteum Salzburg, Royal College of Music Londra, Royal Conservatoire Brussels, Accademia Santa Cecilia Roma, Frederick Chopin Warsaw, Conservatorul Tchaikovski Kiev, Gnessin School Moscow, Liszt Academy Budapest, Pennsylvania State University si, bineinteles, toate universitatile de top din Romania – Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iasi etc. Lista candidatilor inscrisi in concurs se poate consulta pe site-ul competitiei Youth of Music International Competition 2021.

Pe data de 10 mai se vor anunta castigatorii pentru cele 3 categorii de varsta. Castigatorii vor primi premii in bani, recitaluri in salile Muzeului Municipiului Bucuresti, trofee de sticla realizate manual oferite de Authentic Plaza, precum si premii speciale constand in sesiuni de inregistrare si alte recitaluri.