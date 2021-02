Poliţişti din cadrul IPJ Suceava – SICE – Compartimentul Fălticeni, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, pe B-dul Revoluţiei din localitate, au observat un localnic de 43 de ani care oferea spre vînzare, dintr-o cutie de carton, ţigarete de provenienţă extracomunitară.

În urma inventarierii cantităţii de ţigarete poliţiştii au constatat faptul că, în cutia de carton, bărbatul transporta 132 pachete ţigarete de provenienţă extracomunitară, în valoare de 1.848 lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „contrabandă”, ce va fi soluţionat procedural.

