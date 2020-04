În urma acțiunilor de verificare din ultimele 24 de ore au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea Ordonanței Militare, respectiv încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor, valoarea acestora fiind de 210.100 lei, informează Prefectura Suceava. Pentru verificarea respectării măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID 19, în data de 02.04.2020 au acționat un număr de 316 de polițiști, 124 polițiști locali, 30 militari din cadrul MApN și 186 de jandarmi, care au realizat acțiuni de verificare la domiciliu a persoanelor aflate în autoizolare, verificare a locațiilor de carantinare și verificare a societăților economice pentru impunerea interdicțiilor pe timpul Stării de Urgență.

Astfel au fost verificate 3.662 de persoane aflate în autoizolare sau carantină instituționalizată și 99 de unități economice.