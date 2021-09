Un număr de 2726 suceveni se află în carantină din care 141 au intrat în ultimele 24 de ore. Așa arată situația primită de la Grupul de Comuinicare Strategică.

De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 447 persoane, din care 58 intrate în ultimele 24 de ore.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 22 au câte un caz în evoluție, 31 au sub cinci cazuri în evoluție, 24 au sub zece cazuri în evoluție iar 10 au peste zece cazuri în evoluție.

La data prezentului comunicat în județul Suceava sunt 528 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.