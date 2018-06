La data de 20 iunie Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat 145.105 pasageri care au tranzitat terminalul Plecări/Sosiri, 10.876 de pasageri fiind pasageri ucraineni, a anunțat luni președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El estimează că până la sfârșitul anului 2018 se vor înregistra peste 300.000 de pasageri.

La momentul actual, de pe Aeroportul Suceava, operează companiile TAROM și Wizz Air. Compania TAROM operează zboruri zilnice spre București și a inclus de la începutul lunii iunie 4 zboruri suplimentare pe săptămână, în fiecare zi de marți, joi, vineri și Duminică. Compania Wizz Air operează zboruri zilnice spre Londra Luton, 5 zboruri săptămânale spre Milano Bergamo, 3 zboruri săptămânale spre Roma Ciampino și 2 curse directe spre Bologna. De remarcat faptul că gradul de încărcare pentru fiecare din aceste curse este de peste 90%.

Destinații de vacanță – 7 chartere pe săptămână, din 28 Mai 2018.

Antalya – 3 companii:

Corendon Airlines – 3 iunie – 16 septembrie – în fiecare zi de Duminică

AirBucharest – 28 Mai – 17 septembrie – în zilele de luni și vineri

AtlasGlobal – 1 iunie – 21 septembrie – în fiecare zi de vineri

Bodrum – 4 iunie – 17 septembrie – în fiecare zi de luni

Zakynthos – 6 iunie – 25 septembrie – în fiecare zi de miercuri

Pasagerii care aleg zborurile charter de la Aeroportul Suceava vin din județele Vrancea, Bacău, Iași, Neamț, Mureș, Bistrița, Botoșani, Suceava.

”Preocuparea noastră este de a dezvolta Aeroportul, asigurarea condițiilor de siguranță si confort, promovarea Aeroportului pentru deschiderea de noi rute interne si externe”, a declarat Flutur.