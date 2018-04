Cele 15 companii finaliste ale proiectului Made in Romania au fost anunțate oficial și premiate la Gala Made in Romania, ediția a II-a

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat oficial și a premiat cele 15 companii care s-au calificat în ultima etapă a „Made in Romania”, un proiect unic derulat de BVB și partenerii săi pentru a identifica și susține viitoarele motoare de creștere ale economiei locale sau din regiune.

Cele 15 companii care au ajuns în finală sunt:

În urma întâlnirii juriului au fost selectate 14 companii. Juriul a fost format din 12 experți din diverse ramuri ale economiei: Răzvan Butucaru (Partner, Mazars), Ovidiu Dumitrescu (Director General Adjunct, Tradeville), Marius Ghenea (Partner, 3TS Capital Partners), Radu Hanga (Senior Advisor tot the Board, Banca Transilvania), Dan Isai (Fondator&CEO, Salad Box), Cristian Logofătu (Co-fondator&CFO, Bittnet Systems), Alina Radu (Partner, Head of Banking and Finance, NNDKP), Daniel Truică (Fondator&CEO, Vola.ro), Sergiu Voicu (Jurnalist, Digi24), Kurt Weber (Director General, Horváth & Partners), Lucian Anghel (Președinte, Bursa de Valori București) și Adrian Tănase (CEO, Bursa de Valori București).

Compania care a intrat direct în finală prin votul publicului este iHunt, astfel că numărul de companii finaliste Made in Romania a ajuns la 15. Sesiunea de vot public s-a derulat în perioada 19 martie – 3 aprilie, interval în care pe site-ul www.bvbleague.ro au fost înregistrate 42.540 de voturi, de aproape patru ori mai multe voturi decât în prima ediție a proiectului Made in Romania, din anul 2017.

Cele 15 companii finaliste au fost anunțate în cadrul unei gale de premiere, în data de 25 aprilie, la care au participat peste peste 150 de antreprenori si directori executivi ai companiilor din comunitatea Made in Romania, alături de membrii Comitetului de Nominalizare, membrii Juriului și alți susținători ai proiectului.

„A fost o sarcină foarte dificilă să selectăm doar câteva companii pentru că fiecare are o poveste unică. Ne-am fi dorit să le premiem pe toate pentru că toți antreprenorii ale căror povești le-am regăsit în această ediție trebuie aplaudați și puși pe podium pentru curajul și determinarea de a-și spune cuvântul în economia României. Deși scopul Made in Romania nu este listarea companiilor, ne bucurăm când aflăm despre intențiile unora dintre companiile din Liga BVB de a utiliza piața de capital pentru dezvoltare datorită participării la acest proiect,” a declarat Lucian Anghel, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Mai multe informații despre nominalizări, cât și date despre cele 50 de companii de pe lista scurtă, sunt disponibile în broșura special pregătită de BVB pentru Made in Romania și disponibilă AICI.

„Ediția Made in Romania din acest an venit în continuarea excelentului demers de anul trecut, prin care apropiem de Bursă și de piața de capital, în general, o gamă cât mai variată de companii autohtone, de branduri autentice și oameni talentați, care au reușit până la urmă să reinventeze peisajul antreprenorial local,” a spus Radu Hanga, Senior Advisor to the Board, Banca Transilvania.

„Suntem impresionați de numărul de companii înscrise și reacțiile pozitive generate de Made in Romania. Antreprenori cu inițiativă, vizionari, care au creat oportunități de dezvoltare locală, care au extins business-ul lor peste hotare și promovează marca «Made in Romania» în toată lumea. Fiecare dintre aceștia este o sursă de inspirație. Selecția finală este un exemplu reprezentativ al companiilor participante,” a declarat Răzvan Butucaru, Partner, Mazars.

„Așa cum am observat și la ediția Made in Romania din 2017, cele 50 de companii care au ajuns în etapa finală de selecțieîn acest an reprezintă o dovadă clarăa spiritului antreprenorial românesc și a performanțelor demne de laudă pe care aceste companii le-au avut în ultimii ani. Alegerea companiilor premiante a fost foarte dificilă, deoarece fiecare poveste antreprenorială de succes pe care o spun aceste companii este unică, interesantă și exemplară. Economia românească are nevoie de antreprenori și companiile lor, iar initiațiva Made in Romania poate funcționa ca un catalizator atât pentru generația actuală de antreprenori, cât și pentru cele viitoare,” a afirmat Kurt Weber, Director General, Horváth & Partners Management Consultants.

„Suntem încântați de oportunitatea de a ne implica în proiectul Made in Romania, o platformă ce răspunde dorinței noastre de a găsi mijloace concrete de a ne aduce contribuția la dezvoltarea continuă a mediului de afaceri românesc. Este o preocupare din ce în ce mai intensă pentru noi și a fost o mândrie să analizăm cele 50 de companii semifinaliste care ne-au arătat că antreprenorii români sunt în egală măsură capabili să realizeze, să crească și să consolideze afaceri care au la bază vechi tradiții românești, în industrii cu o concurență reală, și care s-au impus pe piețele internaționale, cât și să se afirme în domenii noi care presupun un grad mare de inovație și care evoluează cu o dinamică extraordinară. Ne-am bucurat să vedem companii românești care au abordat industrii «clasice» într-o manieră diferită, au creat un concept diferit, o alternativă la ceea ce exista, iar rezultatele sunt primite cu bucurie pe piața românească și chiar recunoscute pe piețe internaționale. BRAVO!,” a spus Alina Radu, Partner, Head of Banking and Finance, NNDKP.

„Spiritul celor ce dezvoltă o afacere este cea mai importantă sursă de energie a unei economii, îndrăznesc să spun chiar a unei țări sau a unei întregi culturi. «Enterprise» este unul dintre acele cuvinte care reprezintă mult mai mult decât definiția dintr-un dicționar, este forța care a mișcat întregi continente și a schimbat cursul istoriei. Pentru mine, Made in Romania își dorește să fie un proiect de recunoaștere a existenței acelui spirit în țara noastră, un mod de a ne găsi atât inspirația care să ne motiveze pe toți în a fi mai buni, în a crea valoare și lucruri și idei noi indiferent dacă pornim de la vârfurile științei și tehnicii de ultima oră sau de la rădăcinile cele mai vechi ale istoriei noastre. Aceste companii strălucesc deja prin propriile puteri, iar faptul că am putea vedea unele dintre aceste companii printre emitenții BVB reprezintășansa de a face întreaga lume un loc mai luminos,” a declarat Ovidiu Dumitrescu, Director General Adjunct, Tradeville.

„Prin Made in Romania, vrem să creăm un ecosistem în care antreprenorii, investitorii, consultanții și toți ceilalți actori activi în mediul de afaceri să se întâlnească și să poată învăța unii de la ceilalți, astfel încât business-urile lor și, implicit, economia românească să se dezvolte. Astfel, sunt convins că vom avea din ce în ce mai mulți antreprenori mândri să spună «SUNT MADE IN ROMANIA»,” a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

În prima etapă a proiectului au fost înscrise 201 companii, cu 20% mai multe decât în prima ediție a Made in Romania. Interesul în creștere pentru Made in Romania este datorat inclusivsprijinului oferit de membrii Comitetului de Nominalizare, al membrilor Juriului, precum și al companiilor care au intrat în Liga BVB în 2017.

În perioada mai – noiembrie, finalistele și celelalte 35 de companii semifinaliste vor beneficia de un program de mentorat menit să le susțină în dezvoltarea afacerilor, în care vor fi acoperite subiecte precum marketing și branding, strategie și inovare, audit și finanțarea dezvoltării. În funcție de tema fiecărei luni, vor avea loc ateliere, training-uri și întâlniri dedicate echipelor și angajatilor din companiile selectate.

Aflat deja la cea de-a doua ediție, Made in Romania este un proiect unic care își propune să identifice și să promoveze antreprenoriatul românesc. În cursul anului 2018partenerii ce vor sprijini derularea proiectului suntGrupul Banca Transilvania, Horváth& Partners Management Consultants, Mazars, NNDKP,Tradeville și Catalyst Romania.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori București în 2017, pentru a identifica și promova companiile de top din România. Scopul proiectului Made in Romania este identificarea viitoarelor motoare ale economiei românești și sprijinirea acestora timp de un an, pentru a le ajuta să-și aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătățind transparența, vizibilitatea, reputația și, cel mai important, obținerea accesului la capitalul necesar dezvoltării și creșterii ulterioare. Participarea la acest proiect este gratuită și voluntară.