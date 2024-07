Cele cinci unități de învățământ din comuna Vatra Moldoviței unde învață aproximativ 450 de elevi vor fi dotate până la începerea noului an școlar cu mobilier și aparatură IT de ultimă generație printr-un proiect european finanțat cu aproape 1,5 milioane de lei prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut de primarul Virgil Saghin cel pentru care educația reprezintă o prioritate de grad zero.

„Prin implementarea acestui proiect se urmărește achiziția de dotări și echipamente care cu siguranță vor schimba radical infrastructura educațională din Vatra Moldoviței. Se are în vedere achiziția de 462 de bănci și scaune pentru elevi, achiziția de 34 catedre pentru profesori, achiziția de mobilier pentru o sală de sport, aceasta conținând spaliere, porți de fotbal. Chiar dacă avem una dintre cele mai moderne săli de sport din județ, se va mai amenaja un spațiu modern, în incinta școlii, pentru ca elevii să poată să-și desfășoare orele de educație fizică, în condiții foarte bune”, a spus Virgil Saghin.

De asemenea, pe lista dotărilor care vor ajunge în școlile din Vatra Moldoviței, se află și achiziția unui kit educațional pentru laboratorul de științe, a două dulapuri pentru depozitarea materialelor didactice și a 29 de dulapuri pentru depozitarea materiale pentru elevi. „Școlile de la noi din comună vor beneficia, prin cadrul acestui proiect de un soft educațional respectiv soft de testare/evaluare, soft de gestiune a clasei, soft de dezvoltare a materialelor educaționale, sistem de operare și software funcțional pentru a facilita creșterea calității actului educațional dar și pentru a facilita managementul dispozitivelor achiziționate prin proiect”, a completat edilul.

Prin implementarea proiectului de dotare a unităților școlare din Vatra Moldoviței, se va achiziționa și mobilier specific și materiale didactice specifice pentru 33 săli de clasă, aici fiind cuprinse și table inteligente pentru ca orele de curs să fie cât mai atractive pentru elevi și să le stârnească acestora curiozitatea și dorința de a studia. „Urmează să primim și echipamente TIC pentru opt săli de clasă cât și mobilierul și materialele didactice necesare pentru un laborator de fizică-chimie, dar și mobilier specific și materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru dotarea unui cabinet de consiliere psihopedagogică, un cabinet școlar și o sală de sport. Valoarea totală contractată este de 1.361.262,17 lei”, a încheiat primarul comunei Vatra Moldoviței.