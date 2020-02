Actoria este o meserie destul de dificila, dar extrem de plina de satisfactie si, cel mai important, este o alegere pentru viitoarea cariera. Desigur, poti sa faci si cursuri de teatru-actorie in Bucuresti din pasiune, pana sa iti dai seama daca esti facut pentru asa ceva. Multi oameni viseaza sa fie actori si sa se alature elitei de actori de la Hollywood, dar nu este atat de usor pentru toata lumea, mai ales ca nu oricine este facut pentru aceata meserie.

Iata 20 de semne din care ai putea sa iti dai seama ca esti predestinat sa devii actor. Daca te regasesti in majoritatea dintre ele, te poti gandi serios la aceasta meserie.

1.Urmaresti o multime de filme

Multi oameni devin niste actori talentati in mod natural, dar pasiunea pentru aceasta industrie te poate face un actor adevarat si te poate ajuta sa cunosti mai bine din secretele acestei meserii.

2. Ajungi la performanta sa vorbesti in public fara emotii

Spaima si starea de nervozitate referitoare la vorbitul in public este un lucru destul de real si enervant. Multi oameni se tem sa faca spectacole sau sa discute pe scena atunci cand sunt in centrul atentiei tuturor, simtind ca sunt judecati despre cee ce vorbesc sau despre cum sunt imbracati.

Este destul de normal sa se intample asta, chiar si pentru cei mai renumiti actori, dar in cele din urma, daca descoperi faptul ca iti place in centrul atentiei atunci poate fi un pas in a profesa in acest domeniu.

3. Iti place sa citesti mult

Atunci cand citesti multe carti ai o imaginatie mult mai bogata iar creierul tau se umple cu multa informatie si te ajuta sa fii mai creativ. Astfel, daca iti place sa citesti multe carti este posibil sa ai o afinitate pentru actorie si chiar sa descoperi ca te poti descurca daca incerci sa interpretezi un rol.

4. Nu este vorba doar despre bani

Desigur ca multi actori celebrii au foarte multi bani castigati de-a lungul carierei lor. Cu toate acestea, foarte putini actori aspiranti vor ajunge vreodata pana la acel punct ca si vedetele faimoase de la Hollywood si este in regula. Nu este vorba mereu doar despre bani ci si despre pasiune si ceea ce iti doresti sa faci. Daca iti place sa mergi la cursuri de actorie si chiar participi in anumite piese si nu faci asta pentru bani, inseamna ca asta poate fi vocatia ta.

5. Ai un canal de Youtube si ai foarte multi spectatori

Care este cea mai buna platforma pentru a-ti pune abilitatile de actorie, pentru a-i face pe oameni sa rada sau sa planga si sa-i distreze? Youtube-ul. Iti petreci timpul liber realizand videoclipuri pe Youtube si le impartasesti cu altii? Daca ai un sentiment de implinire cand faci asta, probabil ca ar trebui sa iei in considerare sa continui cu o meserie in actorie.

6. Esti intotdeauna concentrat

A fi actor inseamna ca va trebui sa-ti faci treaba in fata multor persoane, indiferent daca este pentru un film sau pe o scena de teatru. Ai nevoie de abilitatea de concentrare si de a ramane constant concentrat, indiferent de situatie.

7. Te pricepi sa faci fata situatiei

Actorii trebuie sa aiba de-a face cu o multime de oameni: regizori, agenti, jurnalisti si alti actori. Este posibil ca uneori sa te innebuneasca si sa iti poti pierde cu usurinta atentia si interesul, dar daca te descurci cu astfel de situatii, atunci esti cu un pas mai aproape de o cariera de actor.

8. Esti prea emotional

Multi oameni cred ca manifestarea emotiilor in public nu este cea mai buna calitate pentru o persoana. Acest lucru nu ar putea fi mai departe de adevar pentru actori. Interpretii nu pot fi constienti de sine despre emotiile lor. Ca actor, va trebui sa arati toate emotiile despre care nu credeti ca au existat niciodata in voi. Trebuie sa ramai vulnerabil si sa iti mentii emotiile la suprafata.

9. Esti perfectionist

Daca esti foarte orientat in detaliu si vrei sa faci totul perfect, acest lucru ti se poate potrivi foarte bine pentru cariera de actor. A fi actor inseamna a arata ce e mai bun in tine de fiecare data.

10. Esti carismatic

Oamenii te iubesc chiar si atunci cand nu spui sau nu faci nimic? Totul se datoreaza carismei tale care este foarte crucial pentru viitoarea ta cariera de actor.

11. Ai o imaginatie buna

A fi actor inseamna a crea o piesa de arta pe care toata lumea o va interpreta in mod diferit, despre asta este vorba. Deci, daca iti place sa iti imaginezi diferite lucruri si idei pe scena sau oriunde altundeva, cu siguranta, ar trebui sa-ti dai o sansa ca actor.

12. Folosesti o multime de gesturi

Unii oameni nici macar nu misca mainile cand vorbesc, dar altii isi folosesc activ corpul in timp ce fac asta. Daca te regasesti in al doilea tip de oameni, trebuie sa stii ca este o calitate foarte importanta pentru actori.

13. Poti face usor oamenii sa rada

A face oamenii sa rada este o calitate care poate fi utila pentru o multime de profesii si mai ales pentru actori. Chiar daca nu intentionezi sa iti faci o cariera ca actor de comedii, va fi minunat sa iti folosesti simtul umorului la auditii si interviuri.

14. Iti pasa de aspectul tau

Prietenii tai se distreaza cand petreci mult timp pregatindu-te pentru o intalnire sau pur si simplu pentru a iesi cu ei? Este un lucru bun, pentru ca in calitate de actor trebuie sa arati grozav tot timpul.

15. Iti place sa lucrezi in echipa

Unii oameni cred ca a fi actor este o profesie individuala, insa nu este asa. Ca actor trebuie sa faci parte dintr-o echipa atat la filmari, cat si in afara lor, pana la lucrul cu echipa de make-up artisti si creatori de costume. Daca iti place munca in echipa si sa ajuti oamenii din jurul tau, dar si sa interactionezi cu ei, atunci este posibil sa ti se potriveasca meseria de actor.

Indiferent ca exista semne care te recomanda pentru meseria de actor sau actoria e doar un hobby, poti urma cursuri de teatru-actorie in Bucuresti nu doar pentru o cariera in acest domeniu, ci si pentru distractie si socializare.