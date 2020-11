În Rădăuți sunt în evoluție 150 de cazuri de coronavirus, iar rata de infectare a ajuns la 3,90 fără focare și la 4,09 cu focare. Fără focare sunt 143 de cazuri active. De la declanșarea pandemiei, în Rădăuți s-au înregistrat 817 cazuri de COVID-19. În cea mai recentă ședință, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a hotărât ca Rădăuțiul să mai rămână până pe 7 decembrie în scenariul roșu, cu restricții. Măsurile vizează închiderea cinematografelor și interzicerea funcționării restaurantelor în interior, cu excepția celor din hoteluri și pensiuni, unde este permisă în intervalul orar 06.00-23.00, doar pentru persoanele cazate. Restaurantele pot vinde mâncare și băuturi, dar cu o condiție, aceea ca produsele să nu fie consumate în spaţiile respective. Funcționarea teraselor este permisă dacă sunt în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite. Activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor și sălilor de jocuri de noroc este interzisă.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating