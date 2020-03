Conform datelor raportate din teritoriu către Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, în acest moment la nivel național sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar confirmate cu COVID-19, după cum urmează: 70 Medici, 50 Asistente, 15 Infirmiere, 1 Îngrijitoare, 17 Personal auxiliar. Cele mai multe cazuri, 90, provin de la Suceava.

Arad –2,

Bucuresti –36,

Constanta –1,

Covasna – 5,

Hunedoara – 12,

Iași – 3,

Neamț – 2,

Suceava – 90,

Vrancea – 2