16 microbuze transport din cadrul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgență din județele Suceava, Alba, Bistrița – Nasaud, Neamț, Băcău, Cluj, Brașov, Mures și Sibiu au ajuns in Vama Siret din judetul Suceava. Șapte dintre acestea vor rămâne în Vamă pentru transportul cetățenilor ucraineni către destinatiile dorite, iar 3 au fost direcționate către tabăra mobilă devenită complet operaționalizată înca de aseară, pe stadionul Siret

De asemena, pentru gestionarea cu eficienta a potențialelor solicitări de sprijin, tabăra mobila apartinand ISUJ Constanta va fi trimisa in judetul Tulcea, la vama Isaccea.

Totodata, 23 de pompieri militari din cadrul inspectoratului pentru situatii de urgenta al județului Dambovita se vor deplasa in sprijinul colegilor și autoritatilor sucevene cu un modul de tabără completă, bucătărie mobilă și generator.

La acest moment, având in vedere fluxul înregistrat la vama Siret, este in curs de operaționalizate a doua tabăra mobila care va deservi nevoile de cazare ale cetățenilor sosiți din zona de conflict.