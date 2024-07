Tabăra Internațională de Pictură care a avut loc în comuna Horodnic de Suceava a avut un adevărat succes și a reprezentat un eveniment unic pentru județul Suceava și chiar la nivel național. Afirmația îi aparține primarului din Horodnic de Sus, Valentin Luță, acesta precizând că la tabără au participat 17 pictori din India, Turcia, Coreea de Sud, Pakistan, Republica Moldova, Cehia, Spania, Bulgaria, India și Finlanda. Timp de o săptămână, cei 17 pictori au vizitat atracțiile turistice ale Bucovinei, iar la final au creat 40 de lucrări inspirate din locurile văzute, vernisajul expoziției având loc duminică, 28 iulie în prezența unui public numeros, în principal elevi din comună și părinții acestora.

„Nu pot decât să mă înclin in fata acestor artiști. Totul a pornit de la o propunere de a organiza la Horodnic de Sus această tabără, ediția de anul trecut având loc la Volovăț. Și am spus de ce nu, pentru că avem posibilități. Dar amploarea evenimentului m-a flatat, pentru că a fost peste așteptările noastre, cu o participare din nouă țări, trei continente, 17 artiști. Și cel mai frumos a fost că ei au apreciat foarte mult zona noastră. Au fost pentru prima dată aici și au rămas impresionați de Bucovina. Și au și expus Bucovina în lucrărilor lor, așa cum au văzut-o ei. Și mai mult, au transmis un mesaj emoționant la vernisaj, în sensul că din toate locurile în care au mai participat la astfel de evenimente, nu au mai văzut atâta ospitalitate și atât bun simț cum au găsit aici în Bucovina. Aceasta după ce au vizitat toată zona de mănăstiri și peisajele noastre superbe”, a spus primarul din Horodnic de Sus. El a adăugat că a fost impresionat și de mesajul de unitate prin cultură transmis de toți cei 17 pictori. „Culturi diferite, oameni diferiți, dar uniți într-un singur numitor comun, cultura, care nu ține cont de granițe. Și mesajul primit la vernisaj a fost unul extraordinar. Un mesaj de unitate în contextul actual, într-o lume măcinată de conflicte de tot felul și de interese de tot felul. Oamenii aceștia sunt cei care aduc un numitor comun, arta prin iubire, înțelegere și prin bună conviețuire. A fost extraordinar. Și mi-am dat seama că societatea are nevoie de astfel de mesaje mai mult decât orice”, a ținut să mai precizeze Valentin Luță.

El s-a declarat încântat de faptul că această tabără internațională de pictură a avut un ecou extraordinar și în rândul copiilor și elevilor din comuna Horodnic de Sus, care au vizitat în permanență atelierele de creație ale pictorilor. „Bucuria noastră a fost că, fiind în vacanță, copiii au vizitat atelierele lor de lucru. Și mai mult, au repetat aceste vizite pe perioada creației, ceea ce înseamnă că le-a plăcut ceea ce au văzut. Și la vernisaj sala a fost plină de copii și de părinții acestora. Și dacă noi reușim să implementăm copiilor această dorință pentru cultură este cel mai important lucru”, a spus primarul Valentin Luță.

El a ținut să mai precizeze că această tabără se adaugă altor două evenimente unice la nivel de comună atât în județ cât și în țară. „Evenimentul acesta se adaugă altor două evenimente unice în județ, la nivelul comunelor. Este vorba despre Festivalul concurs internațional de muzică clasică la pian, care este deja la ediția a treia în comuna noastră. Și apoi avem colaborarea cu Teatrul Matei Vișniec din Suceava, care pentru al doilea an consecutiv, de Zilele Teatrului Matei Vișniec au un spectacol și în comuna Horodnic de Sus”, a arătat Valentin Luță.

Primarul din Horodnic de Sus a spus că ediția a treia a Taberei Internaționale de Pictură va avea loc tot în această comună.