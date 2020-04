17 cetăţeni din comuna Moara au fost testaţi pozitiv cu COVID 19. Într-o intervenţie telefonică la Radio Top, primarul Eduard Dziminschi a spus că mulţi locuitori lucrează la Spitalul Judeţean Suceava, iar unii dintre ei aşteaptă rezultatele testelor. În comună sînt 108 persoane aflate în izolare. Primarul a declarat că domnia sa, consilierii locali şi Biserica Catolică au strîns bani şi au cumpărat alimente pe care le-au oferit unora dintre cei aflaţi în izolare. Domnul Dziminschi a mai declarat că sînt doi medici de familie care-şi fac datoria şi că pesoanele care au treabă la primărie sînt întîmpinate la intrare de angajaţi care încearcă să le rezolve problemele. Astăzi, la Moara are loc o acţiune de dezinfecţie a drumurilor.

