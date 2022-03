Direcția Generală Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a alocat suma de 170.000 lei, prin “Componenta 5-Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență”, pentru întocmirea documentației tehnico-economice în vederea reabilitării și modernizării sediului Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

Astăzi a avut loc o video-conferință la care a participat și prefectul Alexandru Moldovan, prin care au fost explicate de către specialiștii din cadrul administrației centrale cerințele de conținut și calitate pe care trebuie să le îndeplinească proiectele și studiile aferente.