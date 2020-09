Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că, pînă acum, 900 din cei aproximativ 2.000 de angajați ai unităților școlare din oraș și-au făcut teste pentru depistarea noului coronavirus decontate din bugetul local. Este vorba despre cadre didactice și personal auxiliar. Primarul a afirmat că 18 cadre didactice au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Cele mai multe cazuri, respectiv șase, s-au înregistrat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, unde au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus directorul Renato Tronciu, soția lui, care este profesor de sport, directorul adjunct Gabriela Cazac și alți trei angajați. Colegiul s-a închis și a intrat în „scenariul roșu”. Timp de două săptămîni, unitatea va derula cursurile exclusiv în mediul on-line.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating