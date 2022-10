În data de 19 octombrie polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile și a comerţului neautorizat, ocazie cu care au fost verificate 18 societăți comerciale și aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.500 de lei.

De asemenea polițiștii au ridicat în vederea confiscării sume de bani, țigarete de proveniență extracomunitară de diferite mărci, 20 de litri de alcool etilic, în valoare de 2.300 de lei.