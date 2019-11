Președintele Organizației Județene Suceava a PMP și vicepreședinte național al partidului, Marian Andronache, a declarat că parlamentarii PMP au votat pentru învestirea Guvernului Orban pentru a pune capăt crizei politice. Marian Andronache a spus că votul din Parlament pentru Guvernul condus de Ludovic Orban a fost o descătușare de energie politică împotriva celei mai toxice guvernări de după anul 1989. „O guvernare care aproape ne-a scos din Uniunea Europeană. După patru luni de blocaj sper ca instituțiile statului să înceapă să funcționeze. Ar fi și timpul pentru că urmează un an foarte greu pentru România. Un an cu două campanii electorale importante pentru viitorul țării. Și sper ca și Guvernul nou învestit să-și facă datoria pentru anul viitor. Nu așteptăm minuni. Sunt convins că nu vor fi minuni pentru că într-un an electoral puține lucruri se pot realiza de un Guvern politic și mai ales de un Guvern monocolor”, a declarat Marian Andronache.

Liderul PMP Suceava a declarat că noul Guvern nu are o sarcină ușoară în momentul de față, deoarece în ciuda votului de luni Executivul nu are o majoritate stabilă. „Ori de câte ori vor avea nevoie să treacă legi prin Parlament vor fi nevoiți să poarte niște negocieri destul de dure. De precizat că alături de PNL a votat USR și PMP, două partide care au făcut opoziția corectă în vechea guvernare, au fost singurele partide de opoziție, însă din păcate PNL a trebuit să apeleze și la negocieri cu ALDE și UDMR, partide care au făcut parte din această guvernare toxică. Și negocieri au fost și cu Pro România. Chiar dacă Pro România a declarat că nu votează acest Guvern se pare că parțial cei din Pro România au votat Guvernul și îmi închipui că au votat cu niște negocieri extraordinar de grele”, a spus Marian Andronache. El a declarat că Ludovic Orban și-a luat multe angajamente din postura de lider PNL, dar și din cea de premier desemnat. „Negocieri pe care trebuie să le ducă la îndeplinire, altfel nu își va găsi voturile necesare pentru a trece legile de care are nevoie în Parlament. Îmi închipui deja și parcă o să văd cum la fiecare ședință din Parlament când trebuie să treacă legi, oamenii PNL vor sta cu tableta pe lângă parlamentari să facă prezența. Va fi un chin extraordinar de mare pentru Guvernul nou instalat”, a precizat președintele PMP Suceava.

Andronache: PMP va susține condiționat Guvernul condus de Ludovic Orban

Marian Andronache a precizat că PMP va susține condiționat Guvernul condus de Ludovic Orban. El a amintit că președintele PMP, Eugen Tomac, a semnat un protocol politic cu liderul PNL, premierul Ludovic Orban în care „sunt luate angajamente pe zece paliere”. „Sper ca ceea ce este trecut în acest protocol politic să fie dus și la îndeplinire, deși am unele rezerve în privința asta. PNL în momentul de față are probleme mari. Acest Guvern, administrația publică este împănată de pesediști și este foarte greu în momentul de față să-i disloci de acolo. Plus că economia nu se simte bine. Ar fi o minune în momentul ăsta să ne încadrăm în deficitul de 3%. Chiar mi se pare imposibil, însă o să vedem până la final de an. PMP a votat Guvernul Orban pentru a a pune capăt crizei politice.

Dar nu acordăm un CEC în alb actualului Guvern”, a declarat Marian Andronache.

El a adăugat că printre condițiile puse de PMP actualului Guvern se numără dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, cu prioritate, respectiv susținerea inițiativelor PMP pentru autostrăzile „Unirii” și „Nordului” și pentru cea de la Ploiești la Brașov. „Deja se pare, am citit zilele trecute o declarație făcută de Răzvan Cuc, că pentru autostrada Nordului a început procedura și a fost lansată achiziția pe SEAP săptămâna asta. Acum așteptăm ca acest Guvern să facă lucrul acestea. Ar fi o veste foarte bună pentru zona noastră”, a afirmat liderul PMP Suceava.

El a mai declarat că printre solicitările PMP se mai numără dezvoltarea rețelei de gaze naturale din România, reforma în sănătate prin adoptarea unui proiect de lege existent încă din perioada în care președintele României era Traian Băsescu, asigurarea a 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare, așa cum este scris în pactul pentru educație din 2008, promovarea unei noi legislații privind transparentizarea administrației publice centrale și locale și a unei legislații noi prin care să se elimine „furtul din banul public” prin acordarea pensiilor speciale, cu excepția celor de serviciu primite de militari, alegerea primarilor din două tururi de scrutin, un Parlament cu 300 de parlamentari, acțiune concretă în plan politic și guvernamental pentru susținerea reformelor din Republica Moldova și accelerarea procesului de integrare a Republicii în Uniunea Europeană, dar și susținerea cetățenilor români din Diaspora și a cetățenilor etnici români din țările alăturate.