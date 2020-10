Psihologii dezvaluie 12 semne de atentionare pe care ar trebui sa le urmarim in relatiile noastre pentru a stii daca a venit sau nu vremea despartirii. Gandurile obsesive legat de partener, oboseala, anxietatea si distragerea constanta de la activitatile cotidiene sunt printre semnele de avertizare. De asemenea, a fi extrem de critic cu partenerul sau cu tine insuti, poate fi un alt motiv de ingrijorare. La fel si pierderea interesului pentru hobby-uri si sentimentul ca nu poti fi tu insuti.

Totodata, orice psiholog din Bucuresti spune ca sentimentul de dispret fara de partener este ultimul semn si cel mai important care ar trebui sa iti sugereze ca este timpul sa pui punct acelei relatii.

Semne de avertizare timpurie pentru faptul ca relatia ta are probleme

Psihologii in relatii de cuplu si familie atentioneaza ca exista semne timpurii care avertizeaza ca intr-un cuplu sunt probleme. Totodata, ei mentioneaza ca aceste semne nu trebuie ignorate si ca, daca se va interveni in timp util, relatia se poate salva.

Aceste semne pot fi gandurile repetitive, distragerea de la activitatile cotidiene sunt printre semnele de avertizare timpurie ca ceva nu este in regula in relatia ta.

Cele 12 semne de atentionare ale unei relatii care nu functioneaza

Psihologul clinic Gabby Goodier din Perth, Australia de Vest, fondatoare a The Sage Society, intr-un articol care a a aparut in www.dailymail.co.uk a realizat si facut publica o lista cu 12 semnne de de atentionare care dovedesc ca relatia a atins o limita peste care nu mai poate trece. Acestea includ insomnia inexplicabila, anxietatea, resentimentele in continua crestere si lipsa timpului pentru prieteni si familie.

Totodata, critica exagerata fata de tine insuti sau fata de partener este un alt motiv de ingrijorare, la fel ca si sentimentul negativ ca nu pto fi tu insuti in acea relatie.

Lista continua cu prezenta gandurilor obsesive si pierderea brusca pentru hobby-urile de care te bucurai. Cele mai evidente semne de alarmare sunt incapacitatea de a spune “nu” partenerului si a dezvolta unele obiceiuri daunatoare, precum mancatul compulsiv si nesanatos, evitarea exercitiilor fizice sau consumul excesiv de alcool.

Daca te confrunti cu una din aceste probleme, psihologul Goodier spune ca este timpul sa iti reevaluezi limitele si sa decizi ce doresti cu adevarat de la acea relatie.

Ea a declarat pentru Daily Mail Australia ca “recunoasterea si constientizarea steagurilor rosii este una una dintre cele mai bune modalitati de a interveni inainte ca lucrurile sa devina problematice.”

Daca nu esti sigur in legatura cu renuntarea la aceasta relatie, doamna Goodier adauga ca sentimentul de dispret fata de partener este, de obicei, indicatorul de final al unei relatii.

1 – esti extrem de critic fata de partener sau fata de tine insuti

2 – te gandesti obsesiv la partener

3 – te simti suparat si nemultumit

4 – simti ca nu ai suficient timp pentru alte persoane importante din viata ta

5 – te simti deprimat sau epuizat

6 – te simti anxios si ai atacuri de panica

7 – simti ca nu ii poti spune “nu” partenerului tau

8 – nu mai ai grija de tine

9 – esti distras de la actiunile cotidiene si nu te mai poti concentra

10 – simti ca nu poti fi pe deplin tu insuti

11 – ai pierdut interesul pentru activitatile care iti placeau si de care te bucurai inainte

12 – ai dificultati cu somnul.

Relatia se poate salva daca depistezi la timp semnele

Daca depistezi semnele timpurii inca de la inceput, atunci cand inca sunteti conectati cu partenerul, s-ar putea sa mai existe o sansa pentru relatia voastra. Insa, daca lucrurile sunt lasate la voia intamplarii, in scurt timp, chiar si cele mai subtile semne de neintelegere incep sa erodeze conexiunea voastra. Odata ca relatia a ajuns in stadiul de deconectare va fi extrem de dificil ca partenerii sa mai gaseasca drumul unul catre celalalt.

Totodata, psihologii avertizeaza ca exista trei aspecte care nu ar trebui niciodata acceptate intr-o relatie si anume abuzul, dependenta si infidelitatea si ca acest lucru se poate impiedica daca se tine cont de cele 12 semne de atentionare.