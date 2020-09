Restaurarea picturilor murale din interiorul Bisericii „Învierea Domnului”, a Mănăstirii Suceviţa, renumit monument UNESCO din Bucovina a luat sfîrșit sâmbătă, 19 septembrie, după 20 de ani de la demararea lucrărilor. Sâmbătă a avut loc recepția lucrărilor în prezența ministrului culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu și a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Au fost restaurate 1.700 de mp de pictură interioară. O bună parte din picturi au stat acoperite de fum ani de zile fiind scoase abia acum la lumină. Finanțarea lucrărilor s-a realizat prin Programul Național de Restaurare. Valoarea totală a finanțării fost de 4.052.993,52 lei, inclusiv TVA.

