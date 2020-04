20 de cadre militare de la Cluj, doctori și asistente, vin sâmbătă la Suceava pentru a pune umărul în lupta cu coronavirusul. Anunțul a fost făcut de general locotenet Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării într-o intervenție la Antena 3. Acesta a declarat că cele 20 de cadre medicale militare se vor alătura personalului medical al Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” cel mai probabil începând de duminică, 5 aprilie. ”Toate desfășurările de forțe de la Suceava sunt pentru salvarea de vieți”, a spus Daniel Petrescu.

