O delegație din Republica Moldova formată din 20 de primari și specialiști din administrația locală a efectuat astăzi o vizită de lucru în comuna Șcheia pentru a se instrui cu privire la atragerea de fonduri europene prin Grupul de Acțiune Locală ”Cetatea Bucovinei”. Moldovenii au fost primiți de primarul Vasile Andriciuc care i-a pus la curent cu organizarea Primăriei și a comunei Șcheia și le-a adus în prim plan câteva din proiectele de succes. El a amintit de dotarea Poliției Locale cu autospeciale și echipamente necesare realizării misiunilor și de implementarea aplicației ghișeul.ro prin care contribuabilii pot plăti online taxele și impozitele locale, proiecte care s-au implementat cu bani atrași prin GAL ”Cetatea Bucovinei” sau de consolidarea și restaurarea Bisericii din satul Sf.Ilie, proiect promovat prin Programul Operațional Regional.

De altfel, primarii din Republica Moldova au vizitat biserica transformată între timp în mănăstire. Primarul Andriciuc le-a spus oaspeților că în comuna Șcheia valoarea proiectelor finalizate sau aflate în curs de implementare se ridică la aproape 302 milioane de lei, proiecte finanțate din fonduri locale, guvernamentale sau europene. ”A fost o acțiune fericită și onorantă. Ne-au vizitat 20 de primari din Republica Moldova pentru a vedea cum se desfășoară o zi de lucru la Primăria comunei Șcheia și ce e mai important cum am reușit să accesăm fonduri prin GAL ”Cetatea Bucovinei” care are în componență 11 localități printre care și Șcheia dar și din alte surse precum POR, POIM, surse proprii sau guvernamentale. Oaspeții au avut o întâlnire la sediul GAL la căminul cultural din satul Sf. Ilie și au vizitat Mănăstirea ”Sf. Ilie”, un obiectiv de suflet al comunei noastre care reprezintă un model de implementare a unui proiect cu fonduri europene. Am prezentat o situație a proiectelor din comuna Șcheia care arată că Șcheia este una dintre comunele puternice din județul Suceava”, a declarat Vasile Andriciuc.