Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, şi-a stabilit 20 de obiective prioritare pentru anul care tocmai a început majoritatea fiind lucrări aflate în diverse stadii de execuţie care vor putea fi finalizate în 2018. Unul dintre cele mai importante obiective îl reprezintă depunerea de proiecte pe Programul Operaţional Regional care vor fi finanţate din fonduri europene. Lungu a menţionat că proiectele pot fi depuse deja întrucât Primăria Suceava a primit avizul de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Alte obiective prioritare pentru 2018 vizează reabilitarea termică a clădirii Primăriei municipiului Suceava, depunerea proiectului pentru reabilitarea reţelelor termice prin Programul Operaţional pentru Infrastructura Mare, finalizarea proiectelor finanţate cu fonduri elveţiene, finalizarea investiţiilor în cartierul Europa, drumuri, parcări, energie electrică, terminarea blocurilor ANL din zona Metro.

„Ar mai fi reabilitare străzi. Discutăm de cele rămase de anul trecut precum Mihail Sadoveanu, Bogdan Vodă, Lev Tolstoi, Vasile Bumbac, şi Traian Ţăranu. Apoi ar fi realizarea unui studiu de circulaţie şi fluidizare a traficului. Mi-aş dori ca până de Paşti să putem pune în aplicare noul studiu de circulaţie care a fost adjudecat şi aprobat. Apoi un nou pod peste râul Suceava, reabilitarea statuii lui Ştefan cel Mare, realizarea Monumentului Unirii împreună cu Consiliul Judeţean, demararea lucrărilor la gaz metan în Burdujeni sat, finalizarea lucrărilor de modernizare a pieţelor, modernizarea ştrandului din Iţcani, realizarea proiectului tehnic a sălii polivalente unde sunt aprobaţi deja indicatorii tehnico economici. Îmi doresc ca în acest an măcar să facem proiectul tehnic la nivelul CNI şi să prindem o oportunitate ca să o putem finanţa într-o zi. Apoi, finalizare şi aprobare PUG, transferul a 165 de hectare de teren din zona Zamca şi Şipote, finalizarea licitaţiei pentru salubrizarea menajeră şi Centenarul 2018”, a mai spus Lungu. Primarul sperăm ca bugetul pe 2018 să fie aprobat în şedinţa Consiliului Local din 25 ianuarie. El a spus că a declanşat deja consultări arătând că pe 28 decembrie anul trecut a discutat cu cei de la PSD urmând ca la începutul acestei luni să aibă loc dezbateri în toate cartierele. Ion Lungu a ţinut să precizeze că în acest an municipalitatea va avea un buget destul de limitat subliniind că din start se pierd sume importante prin diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10%.