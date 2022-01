În perioada 1 – 9 ianuarie 2022 polițiștii suceveni au dispus măsura reținerii și încarcerarea în arestul IPJ Suceava a 20 de persoane cercetate în dosare privind fapte de violență, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni la viața sexuală, la regimul rutier, infracțiuni economice sau fapte de șantaj.

„Gestionarea situației operative a impus un ritm accelerat de lucru pentru polițiști în această perioadă și o intensificare a acțiunilor de prevenire și combatere. S-a realizat intervenția la 636 de evenimente sesizate de cetățeni sau din oficiu și au fost organizate 191 de acțiuni punctuale pe diverse segmente de activitate”, a transmis Poliția Suceava.

În total au fost efectuate 17 percheziții domiciliare, au fost indisponibilizate sume de bani, bunuri și vehicule în valoare de cca. 50.000 Euro. De asemenea, aAu fost constatate 32 de infracțiuni în flagrant și au fost identificate 5 persoane urmărite la nivel național sau internațional.

În aceeași perioadă a fost depășită capacitatea maximă a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava, fiind solicitat sprijinul județelor învecinate pentru depunerea în arest a persoanelor față de care s-au dispus măsuri preventive privative de libertate.

Poliţiştii au atras în nenumărate rânduri atenţia că nu tolerează comportamente de tip antisocial cu componentă violentă ne natură a induce sentimentul de insecuritate civică şi vor da dovadă de fermitate maximă în aplicarea legii, astfel încât cetăţenii să perceapă comunitatea suceveană ca fiind una sigură şi civilizată.

Poliția Suceava a dat câteva exemple în care suceveni care au încălcat legea au ajuns în arest:

Pe linie rutieră:

La data de 02.01.2022, orele 1253, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe DJ208V, în localitatea Pătrăuți, județul Suceava, s-a produs un accident de circulație în urma căruia două persoane au suferit leziuni traumatice, iar conducătorul auto a părăsit locul faptei abandonând autoturismul la fața locului.

Având în vedere cele sesizate, echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Suceava, Biroul Rutier s-a deplasat la fața locului. În urma activităților informativ-operative, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul SPR 5 Dărmănești, a fost stabilită identitatea conducătorului auto și a pasagerului, aceștia fiind identificați cu operativitate în mai puțin de 2 ore, la o distanță de circa 1,5 km, de locul producerii evenimentului.

Totodată polițiștii au asigurat material probator în cauză, fiind dispusă reținerea șoferului de 17 ani care a provocat accidentul, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,Vătămare corporală din culpă”, faptă prev. de art. 196 alin. (1,2,3,4) din Codul penal”, Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prev. de art.335 alin.(1) Codul penal și ”Părăsirea locului accidentului”, faptă prev. de art. 338 alin. (1) din Codul penal.

De asmenea, pe 05.01.2022 s-au continuat cercetările privind infracțiunile rutiere comise de un bărbat de 46 ani, din com. Adâncata, la 01.01.2022. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărabtului, pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, constând în aceea că la data de 01.01.2022, ora 21.45, a condus autoturismul pe drumurile publice și pe DN 29 A, din localitatea Adâncata, sub influența băuturilor alcoolice având o alcoolemie de 2,92 g0/ 00 alcool pur în sânge la prima probă prelevată și o valoare de 2,71 g0/ 00 alcool pur în sânge la cea de-a doua probă prelevată, conform buletinului de analiză.

Fapte de violență în familie

La 04.01.2022, au fost reunite mai multe dosare penale, având ca obiect plângerile unor persaone vătămate, fiind continuată urmărirea penală față de un bărbat care a săvârșit acte de violență în familie, fiind consumate trei infracțiuni de „violare de domiciliu”, faptă prev. și ped. de art. 224 alin. 2 C.pen., o infracțiune de ”violență în familie”, faptă prev. și ped. de art. 199 alin. 1 C.pen., rap. la art. 193 alin. 1 C.pen., două infracțiuni de ”încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia din măsurile prevăzute la art. 31 alin. 1 și dispuse prin ordinul de protecție provizoriu”, faptă prev. şi ped. de art. 47 alin. 2 din Legea 217/2003 rep. , o infracțiune de ”distrugere”, faptă prev. și ped. de art. 253 alin. 1 din Codul Penal și o infracțiune de ”amenințare”, faptă prev. și ped. de art. 206 alin. 1 din Codul Penal., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. Cu ocazia audierii, în prezența apărătorului din oficiu, agresorul a recunoscut agresiunile asupra concubinei sale. Prin ordonanța din data de 04.01.2022, față de agresor a fost luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 04.01.2022, orele 18.40 și până la data de 05.01.2022, orele 18.40, cel în cauză fiind escortat și introdus în arestul IPJ Suceava.

Tot în această perioadă a fost documentată activitatea infracțională a unui bărbat care la data de 12.12.2021 a exercitat acte de violență de intensitate deosebită asupra soției sale, ulterior amenințând-o cu moartea în cazul în care aceasta ar fi sesizat organele de poliție. Urmare a leziunilor provocate inclusiv cu un topor la nivelului brațului drept, victimei i-au fost cauzate leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 45-50 de zile de îngrijiri medicale. La data de 05.01.2022, după obținerea unor informații de valoare operativă și după documentarea cauzei, agresorul a fost reținut și prezentat în fața instanței de judecată din cadrul Judecătoriei Gura Humorului, fiind dispusă măsura arestării preventive pe o perioada de 30 de zile.

Infracțiuni de fals

În dimineaţa zilei de 05.01.2022, cinci echipe formate din 11 polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și a 10 lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, au pus în executare 6 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Suceava și în zona arondată. Mandatele de percheziție au fost emise de către Judecătoria Suceava, pentru documentarea activității infracționale într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava ce vizează comiterea mai multor infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale.

Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că o femeie de 44 ani și un bărbat de 39 ani, au întocmit în fals, în numele unor instituții publice abilitate în acest sens, mai multe documente (autorizații, adeverințe, avize, acorduri, etc) necesare pentru autorizarea și edificarea lucrărilor de construcție. În baza actelor de cercetare penale efectuate în cadrul dosarului penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a reuşit documentarea activităţii infracţionale a celor doi suspecți pentru săvârşirea infracţiunilor de ”fals material în înscrisuri oficiale” în formă continuată, fapte prev. și ped. de art. 320 alin. 1 Cod Penal. Cu ocazia percheziţiilor efectuate la domiciliile suspecţilor și la biroul unde aceștia își desfășoară activitatea de falsificare, precum și la domiciliul unui funcționar public, poliţiștii au identificat şi ridicat mai multe înscrisuri posibil falsificate, ștampile, telefoane mobile, sisteme informatice, care pot servi ca mijloace de probă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecților.

După audierea celor doi suspecți, în baza materialului probator administrat s-a dispus reţinerea bărbatului de 39 de ani pentru 24 ore, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava, față de femeia de 44 de ani dispunându-se măsura controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru documentarea întregii activități infracționale.

Fapte de șantaj și infracțiuni asociate

În după-amiaza zilei de 08.01.2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung- Moldovenesc, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii pentru Operațiuni Speciale Suceava, aflându-se în documentarea activității infracționale în cadrul unui dosar penal privind fapte de șantaj, au exploatat un moment operativ și au realizat un flagrant pe raza comunei Vatra Moldoviței, confiscând sumele de 1500 lei și 4500 euro, care erau solicitate, în mod ilegal, de către suspecți de la mai mulți comercianți.

Ulterior, au fost obținute și puse în executare, împreună cu luptători SAS – IPJ Suceava și lucrători IJJ Suceava, 4 autorizații de percheziție domiciliară, la imobile pe raza localității Vatra Moldoviței, la domiciliile persoanelor bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de șantaj și alte fapte asociate. În urma acestor activități a mai fost indisponibilizate sume de bani, fiind ridicate și alte bunuri și înscrisuri care interesează cauza, precum și un autoturism.

Ca urmare a adminstrării probatoriului a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de un bărbat de 27 de ani din comuna Vatra Moldoviței cu privire la săvârșirea infracțiunii de „șantaj”, (5 fapte) faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. (1) și (3) Cod penal și față de un bărbat de 24 de ani din comuna Vatra Moldoviței cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe”, faptă prev. și ped. de art. 193 alin.(2) Cod penal, „distrugere”, faptă prev. și ped. de art. 253 alin.(1) Cod penal, „furt calificat”, faptă prev. și ped. de art. 228 alin.(1) rap. la art. 229 alin. (1), lit. b) și c) Cod penal, toate 3 cu aplic art. 77 lit. a) Cod penal și „șantaj”, (5 fapte) faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. (1) și (3) Cod penal .

Față de cei doi bărbați de 24 și 27 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind încarcerați în arestul IPJ Suceava, ulterior fiind emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Poliţiştii atrag încă o dată atenţia celor care nesocotesc normele legale că vor acţiona în continuare cu fermitate maximă, comportamentele de tip antisocial de natură a afecta gradul de siguranţă al cetăţenilor nefiind tolerate. Îi atenționăm încă o dată pe cei pretabili la săvârşirea de fapte antisociale că poliţiştii vor acţiona cu profesionalism şi fermitate maximă în orice situaţie de natură a aduce atingere ordinii şi liniştii publice, măsurile privative de libertate urmând a fi dispuse conform prevederilor legale”, se mai arată în comunicatul Poliției Suceava.