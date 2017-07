Primăria Suceava va aloca 200.000 de lei pentru cea de-a XI-a ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”. Municipalitatea va fi principalul finanțator. Primarul Ion Lungu a spus că dorește internaționalizarea evenimentului. Ediția 2017 a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” este programată în perioada 15-18 august.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating