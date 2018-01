Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital.

DIGI Communications a dat startul listarilor anul trecut, odata cu vanzarea unui pachet de 25,6% din actiuni in valoare de 944 milioane de lei (207 milioane euro), ceea ce a reprezentat cea mai mare oferta publica initiala realizata de o companie privata pe Bursa de Valori Bucuresti. Listarile au continuat si alte companii au ales sa devina publice: AAGES (a vandut 15% din actiuni pentru 5,5 mil. lei sau 1,2 mil. euro), Transilvania Broker de Asigurare (25% din actiuni pentru 9 mil. lei sau 2 mil. euro), si Sphera Franchise Group (25% din actiuni pentru 285 mil. lei sau 62 mil. euro).

Pe segmentul de obligatiuni corporative, au avut loc 9 listari anul trecut: Globalworth (550 mil. euro), NE Property Coöperatief (500 mil. euro), UniCredit Bank (610 mil. lei), International Investment Bank (300 mil. lei si 60 mil. euro), Impact Developer & Contractor (12,52 mil. euro), Vrancart (38,25 mil. lei), Superbet Betting & Gaming (9,7 mil. lei), Bittnet Systems (4,5 mil. lei) si Investia Finance (1 mil. lei). In premiera pentru piata locala de capital, in 2017 a devenit posibila decontarea direct in moneda unica europeana.

„Piata de capital locala a fost marcata in 2017 de numarul ridicat de IPO-uri, toate cele patru listari venind din sectorul privat, si de randamente ale dividendelor printre cele mai mari din lume conform analistilor. Speram ca aceste tendinte sa continue in acest an. Intr-un context in care costul finantarii este asteptat sa creasca in 2018, tot mai multe companii pot lua in considerare listarea la bursa pentru dezvoltarea afacerilor lor,” a declarat Lucian Anghel, presedintele BVB.

Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti listate la BVB a crescut anul trecut cu 20% fata de 2016 si a ajuns la aproape 20 de miliarde de euro. Un record istoric de peste 35 de miliarde de euro a fost consemnat si la nivelul capitalizarii tuturor companiilor listate pe piata principala a BVB. Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la BVB a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 sau cu 28% peste media ultimilor 10 ani.

Media zilnica a valorilor tranzactionate pe toate tipurile de instrumente financiare a ajuns in 2017 la 12,1 milioane euro, in crestere cu 25% fata de 2016. Pe segmentul de actiuni, valoarea medie zilnica de tranzactionare a crescut cu 32% fata de 2016 si a ajuns, astfel, la maximul ultimilor 3 ani.

Actiunile pe care investitorii le-au cumparat in companiile care fac parte din indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, au avut o crestere de peste 19% anul trecut. Cresteri de aproape 24% au avut loc si pentru BET-XT-TR, indicele care include cele mai tranzactionate 25 de companii listate la BVB si dividendele acordate de acestea.