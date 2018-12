Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, organizat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Strategia cuprinde o serie de recomandări care vor asigura implementarea Agendei 2030 în România.

„Am încercat, prin această Strategie, să conturăm cadrul care să asigure României un viitor durabil. Timp de un an de zile am lucrat în echipă și am organizat o consultare publică extinsă pentru a realiza un document cât mai aproape de nevoile societății românești”, a declarat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, László Borbély.

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 este împărțită pe trei capitole. Primul capitol cuprinde o introducere în domeniul dezvoltării durabile, cât și rolul acesteia în contextul european și internațional. În al doilea capitol sunt prezentate cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă, adaptate la specificul național, cu ținte clare pentru 2030. De asemenea, în ultimul capitol este propus cadrul instituțional care să faciliteze implementarea Strategiei.

„Dezvoltarea durabilă poate fi asigurată doar prin implicarea tuturor cetățenilor. Pe lângă determinare, avem nevoie și de un cadru instituțional solid. De aceea, prin Strategie propunem înființarea: Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, condus de primul-ministru; nuclee pentru dezvoltare durabilă, în fiecare instituție relevantă; Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, format din specialiști; Coaliției pentru dezvoltare durabilă formată din reprezentanții societății civile”, a completat László Borbély.

Strategia a primit felicitări și de la fostul ministru al Dezvoltării din Slovenia Alenka Smerkolj, care a ținut un discurs în cadrul evenimentului de lansare: ”Felicit România pentru că este printre primele țări din lume care are o Strategie pentru implementarea Agendei 2030”.

La eveniment au mai participat viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, parlamentari, miniștri, ambasadori, dar și reprezentanți distinși din sfera academică, cercetare, mediul privat și societatea civilă. Totodată, și-au exprimat sprijinul pentru Strategie profesorul universitar dr. ec. Constantin Boștină și profesorul universitar Corneliu Iațu, prorector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Perspectiva societății civile, a tinerilor și a mediului de afaceri asupra importanței promovării dezvoltării durabile în România a fost expusă de către: François Coste, președinte al Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România, Anca Ciucă, vicepreședinte al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România, și Valentin Florea, secretar general al Asociației Tineretul ONU din România.