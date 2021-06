La cea de-a XIX-a ediție a Galei Societății Civile au fost înscrise 205 inițiative civice: 162 de proiecte, 12 programe și 31 de campanii de comunicare pe teme sociale, implementate în perioada 2019, 2020. Județele Cluj, Ilfov și Iași sunt fruntașe la înscrierile din afara Bucureștiului.

Cele mai multe înscrieri provin de la organizații din București: 135 de proiecte, capitala fiind urmată de județele Cluj cu 19 proiecte și Ilfov cu 12 proiecte. Topul înscrierilor continuă cu județul Iași – 5 proiecte, Suceava, Dâmbovița, Brașov cu câte 4 proiecte și Timiș și Arad cu câte 3 proiecte.

Județele Caraș-Severin, Constanța, Galați, Hunedoara au câte 2 proiecte fiecare înscrise în competiție, iar județele: Bacău, Covasna, Dolj, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Vrancea sunt reprezentate în competiție cu câte un proiect.

Din cele 205 proiecte, programe și campanii de comunicare depuse în competiția Gala Societății Civile 2021, 123 au avut acoperire națională, 35 locală, 21 județeană, 15 regională și 11 internațională.

Cele mai multe inițiative au fost înscrise în secțiunile: Proiecte și campanii de Voluntariat – 34 de proiecte, Proiecte pentru Tineret – 33 de proiecte, urmate de Premiul Special pentru INOVAȚIE – 32 de proiecte și Campanii de comunicare pe teme sociale – 31 de campanii.

Proiectele înscrise la cea de-a XIX-a ediție a Galei Societății Civile vor fi evaluate, în perioada 22 iunie – 3 august 2021, de către 52 de specialiști în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit și reprezentanți ai sectorului privat.

Juriul ediției 2021 este format din: Alexandra Nistoroiu, Jurnalist de investigație | Alexandra Zbuchea, Prodecan, Conferenţiar universitar dr. Facultatea de Management – SNSPA, Specialist în marketing cultural şi marketingul organizaţiilor nonprofit | Alin Grămescu, Președinte – Station Europe | Ana Murray, Director – Ashoka România | Andrada Șeitan, Chief of Communications & Public Relations – THERME BUCUREȘTI | Andrei Popescu, Coordonator Corpul European de Solidaritate | Angela Galeța, Director – Fundația Vodafone România | Anne Marie Ionescu, Marketing Manager – Magic FM & Rock FM | Aurora Liiceanu, Cercetător ştiinţific senior asociat, Doctor în Psihologie – Institutul de Filosofie şi Psihologie | Barbu Mateescu, Sociolog | Cătălin Striblea, Jurnalist | Cătălina Roman, Stakehoders’ Affairs – UniCredit Bank | Claudiu Butacu, Inginer, Co-Fondator – EFdeN | Cosmin Prelipceanu, Jurnalist | Costel Popa, Preşedinte – Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis | Costinela Drăgan, Sustainability Manager – KMG International | Cristian China-Birta, Blogger si antreprenor 2.0 | Cristian Pantazi, Jurnalist, Fondator, Redactor-șef – G4Media.ro | Cristina Hanganu, Director de comunicare & CSR, Lidl România, Vicepreședinte Global Women in PR România | Dani Sandu, Sociolog și cercetător – Institutul Universitar European | Diana Cosmin, Jurnalist de lifestyle și creator al platformei FineSociety.ro | Edmond Niculușcă, Director – ARCEN, Director și Inițiator – District 40 | Elena Bululete, Managing Partner & Co-fondator Conan PR | Elena Stancu, Jurnalist | Eli Neicuț, Influencer de fapte bune | Emilia Șercan, Jurnalist de investigație | Florin Ghinda, Fondator – RomaniaPozitiva.ro | Florin Stoican, Președinte – Asociația Kogayon și Asociația Parcul Natural Văcărești și Ashoka fellow | Gelu Duminică, Profesor asociat Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Universitatea din București, Director executiv – Fundația Agenția de Dezvoltare comunitară ÎMPREUNĂ | Georgiana Ilie, Senior editor la DoR & trainer de storytelling | Ioana Bâldea Constantinescu, Jurnalist | Ligia Adam, Consultant Marketing & Comunicare | Mihaela Dedeoglu, Realizatoarea emisiunii „Zebra” – RFI România | Mihai Craiu, Doctor – Compartimentul de Primiri Urgențe Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu” București | Mircea Toma, Psiholog, jurnalist, activist pentru drepturile omului – ActiveWatch, Membru – Consiliul Național al Audiovizualului | Mirela Retegan, Creatoarea fenomenului Zurli | Miruna Macsoda, Creative Planning Director & Managing Partner – Rusu+Borțun | Mona Nicolici, Managing Partner – Sustenabilia Story & Jurnalist – Europa FM | Monica Jitariuc, Co-managing director – MSL The Practice | Oana Băluță, Conferențiar universitar – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, UB, Activistă pentru drepturile femeilor | Patricia Zegreanu, Marketing & Communication Manager – ŠKODA | Paul Angelescu, Realizator – emisiunea „România, te iubesc!”, PRO TV | Raluca Ion, Editor – Republica | Răzvan Exarhu, Realizatorul emisiunii ”Morning Glory” – Rock FM | Sandra Ecobescu, Fondator & Preşedinte – Fundaţia Calea Victoriei | Sebastian Zachmann, Jurnalist, Realizator – emisiunea ”Insider politic”, Prima TV | Smaranda Witec, Asistent social | Tudor Mușat, Jurnalist | Valer Simion Cosma, Cercetător în istorie și antropologie – Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, Președinte – Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale | Victor Ilie, Reporter | Vlad Mixich, Specialist politici de sănătate | Vlad Tăușance, Manager de dezvoltare – Fundația Friends For Friends.

Festivitatea de anunțare a premiilor, care încheie ediția a XIX-a a competiției anuale Gala Societății Civile, va avea loc la finalul lunii septembrie.

Gala Societății Civile a premiat, în cele 18 ediții de până acum, peste 790 de inițiative care au adus schimbări pozitive majore în societate, proiecte generate de sectorul neguvernamental, care investesc în România și în viitorul său. La ediția din 2020, Marele Premiu al Galei Societății Civile a fost acordat inițiativei Fiecare Copil Contează, un proiect al organizației Salvați Copiii România, înscris în secțiunea „Sănătate”.