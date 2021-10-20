21 de clase de la mai multe școli din județ au trecut la cursuri online după ce 23 de elevi și 7 cadre didactice s-au îmbolnăvit de covid.
Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava
|Cazuri confirmate cu COVID (20.10.2021)
|Număr
|Observații
|Elevi confirmați cu COVID
|23
|
|COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI (1)
|COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC (1)
|COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (1)
|COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1)
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI (1)
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (2)
|SCOALA GIMNAZIALA RASCA (1)
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1)
|Personal angajat confirmat cu COVID
|7
|Didactic – 7
|COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1)
SCOALA GIMNAZIALA BUDENI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (1)
COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (1)
Didactic auxiliar – 0
|Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)
|21
|
|COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI (1)
|COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC (1)
|COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (1)
|COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1)
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI (1)
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (2)
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1)
Notă: Buletinul informativ va fi actualizat în funcție de evoluția cazurilor