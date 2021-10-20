21 de clase de la mai multe școli din județ au trecut la cursuri online după ce 23 de elevi și 7 cadre didactice s-au îmbolnăvit de covid.

Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava

Cazuri confirmate cu COVID (20.10.2021) Număr Observații
Elevi confirmați cu COVID

 

 23
COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA (1)
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI (1)
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (2)
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1)
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC (1)
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (1)
COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1)
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI (1)
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (2)
SCOALA GIMNAZIALA RASCA (1)
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1)
Personal angajat confirmat cu COVID 7 Didactic – 7

COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1)

SCOALA GIMNAZIALA BUDENI (1)

SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI (1)

SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (1)

COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA (1)

SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)

COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (1)

Didactic auxiliar – 0

Nedidactic – 0
Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)

 

 21
COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA (1)
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI (1)
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (2)
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1)
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC (1)
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (1)
COLEGIUL TEHNIC RADAUTI (1)
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI (1)
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (2)
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1)

Notă: Buletinul informativ va fi actualizat în funcție de evoluția cazurilor

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