Doctorițele Monica Terteliu Băițan și Roxana Filip au primit astăzi în dechiderea oficială a Zilelor Sucevei, titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava în semn de recunoștință pentru efortul depus în perioada pandemică. Primarul Ion Lungu le-a înmânat câte o diplomă de excelență și câte un buchet de flori.

De asemenea, au fost sărbătorite 21 de cupluri de aur, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. ”Aceste cupluri sunt un model pentru comunitatea noastră, iar cu această ocazie Primăria Municipiului Suceava își arată recunoștinta pentru contribuția fiecăruia la dezvoltarea orașului nostru. Amintesc că din 2005 până în prezent au fost sărbătorite 1721 de cupluri de aur. Invit sucevenii și nu numai, să ia parte la evenimentele artistice și de divertisment organizate cu prijelul “Zilelor Sucevei”, a declarat Ion Lungu.