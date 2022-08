Rubik Garage, acceleratorul internațional organizat de Rubik Hub și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, împreună cu partenerii strategici ROCA X și SeedBlink din România, Startup Wise Guys din Estonia și Global Kinetics din SUA, organizează Demo Day pe 6 septembrie, la București.

Pe scenă vor urca 21 de startupuri din regiunea CEE, gata să demonstreze potențialul pe care îl au, dar și cum soluțiile lor au impact și sunt gata să obțină finanțarea de care au nevoie: SMSO, Bloomcoding, Volvero, Infinity Toy Box, Lightpass, TULIPR, Chambr, DriverUp, iCamin, platerQ, FREYA Recruiting, Rastel.io, Pocket IP, Palmo, Nelma, Silverbacks, Sales Times, stock.estate, Carbony, Foodobox, APASS.

Pentru a participa fizic la eveniment, puteți solicita o invitație aici: https://rubikhub.typeform.com/DemoDay-RG22

O experiență de accelerare personalizată

Rubik Garage a însemnat 4 luni de accelerare cu peste 22 de workshopuri ținute de experți din diferite domenii, peste 160 de ore intensive de lucru alături de echipa Rubik Hub (sesiuni 1:1 sau de grup), peste 150 de ore în sesiuni individuale alături de mentori și investitori din comunitatea Rubik Hub, 80 de ore de feedback personalizat în cadrul sesiunilor cu investitori, pachet de sprijin ce include peste $15.000 în credite și alte beneficii oferite de parteneri (Notion, AWS, Miro, Hubspot, Twilio, SendGrid).

În total, pe parcursul acceleratorului și al întregului an, startupurile din seria Rubik Garage 2022 au obținut investiții de peste 1 milion de euro, au investit aproximativ 9 mii de euro din fonduri proprii, și-au asigurat investiții viitoare de peste 1,8 milioane de euro de la investitori, au creat peste 130 de locuri de muncă și au ajuns la un venit de peste 676 mii de euro. După 6 septembrie, își propun să obțină finanțare totală de peste 10,5 milioane de euro.

„Am vizitat România pentru prima oară în mai, când am venit la deschiderea acceleratorului. Am fost foarte impresionată de faptul că în Piatra Neamț s-a dezvoltat un asemenea parteneriat public-privat. Mai mult, faptul că programul se întinde pe parcursul a mai multe luni este foarte util pentru că avem timp să trecem de la teorie la practică. Printre cele mai utile workshop-uri au fost cele despre partea legală, despre strategia de ieșire în piață, dar și cele în care am văzut perspectiva investitorilor”, povestește Boryana Levterova, co-fondator Infinity Toy Box (Bulgaria).

După Demo Day, cele mai promițătoare startupuri vor fi selectate pentru a treia etapă a programului, ce constă în sesiuni exclusive și intro-uri către investitori. Astfel, în următoarele 6 luni, startupurile alese vor primi sprijin personalizat pentru a ridica o rundă de investiție.

Fondatorii de anul acesta sunt din peste 10 țări (Olanda, Italia, Bulgaria, Ucraina, UK, Macedonia de Nord, Germania, Spania, Estonia, Moldova, România) și au fost selectați din peste 120 de înscriși din toată lumea.