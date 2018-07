102 dorneni au donat sânge sâmbătă, 21 iulie 2018, la Vatra Dornei, în urma campaniei demarate de Dorna Medical și a partenerilor săi, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Suceava.

Inițiativa a avut un caracter stric civic și deja e o tradiția ca Dorna Medical să se implice anual în campanii de donare pentru a acoperi deficitul de sânge din spitalele din județul Suceava, în special, și din România, în general.

Prin intermediul acestei campanii umanitare, dr. Rodica Domnica Boca și Roman Boca, managerii Dorna Medical, precum și întreaga echipă, şi-au propus să sensibilizeze opinia publică în legătură cu nevoia acută de sânge existentă în spitale.



„Cei mai matinali” donatori s-au dovedit a fi cadrele unităților militare din municipiu, care au trecut pragul Laboratorului Dorna Medical încă de la ora 8.00 dimineața. În următoarele ore, zeci de oameni au venit să doneze sânge, chiar dacă nu toți s-au dovedit a fi eligibili. Animați de dorința de a face bine, și-au manifestat dorința de a repeta experiența și pe viitor.

Importanţa gestului umanitar pe care fiecare îl poate face în sprijinul semenului fără să îl coste nimic a fost subliniată și de reprezentanții Centrului De Transfuzie Suceava.

Maria-Antoaneta Pilat, directorul Centrului de Transfuzie Suceava, a afirmat faptul că situația din spitalele din județ, în ceea ce privește rezervele de sânge, era una critică, fiind aduse rezerve din Botoșani.



„În prezent, până acum două zile, am avut un stoc am avut un stoc foarte mic de sânge care nu putea asigura necesarul de sânge pentru spitalele din județ. În ultimele două zile, au venit câțiva aparținători de-ai unei persoane internate în spital, un tânăr care a suferit un accident, aproximativ 25-30 de donatori pentru un singur pacient, care din fericire au crescut stocul și au ajutat astfel și alți bolnavi. Datorită acestei campanii, organizată împreună cu Dorna Medical, astăzi am avut o zi foarte bună, s-au prezentat 102 persoane, dintre care 77 au fost eligibili. Datorită acestei colete, stocurile noastre de sânge s-au mărit și vom reuși să asigurăm necesarul de sânge pentru cel puțin o săptămână. Mulțumim, Dorna Medical, este un colaborator vechi de-al nostru, de ani de zile noi organizăm campanii împreună, doamna doctor Rodica Domnica Boca ne asigură atât locație și sprijin, cât și promovare. De ani de zile, reușim să venim o dată sau de două ori pe an, sperăm într-o colaborare cât mai strânsă și vom încerca să venim cât mai des aici, mai ales că populația din zonă este receptivă și dornică de a dona.

Vă reamintim că tot echipamentul de recoltare este de unică folosință, nu există niciun risc, dar absolut niciunul de a contamina vreun virus. Punga de recoltă se deschide în fața donatorului, eprubeta la fel, acul este sigilat, totul este de unică utilizare. 77 de donatori înseamnă cel puțin 154 de vieți salvate”, a subliniat medicul.

Echipa Dorna Medical a transmis mulțumiri tuturor donatorilor și colaboratorilor săi și își manifestă dorința de a continua tradiția organizării unor astfel de evenimente umanitare.

Motivațiile donatorilor: de a-i ajuta pe ceilalți

De ce nu au stat unii dorneni acasă și au venit să doneze sânge? Donatorii au afirmat că implicarea civică este necesară atunci când miza este una fundamentală: salvarea de vieți.

Medicul Ionuț Aiordăchioaie, stomatolog, înțelege lipsa acută de sânge „din interior”, activând în domeniul medical. Totodată, doctorul a fost marcat de poveștile unor prieteni cărora li s-a cerut să își aducă „donatori” de acasă.

„Am donat sânge pentru a-i ajuta pe cei aflați la nevoie. În primul rând, sunt donator universal, având grupa de sânge O. Am avut mulți prieteni care au fost în situații critice, ei sau rudele lor, având nevoie acută de sânge, iar cei de la spital le-au cerut să vină ei înșiși cu donatori. Astfel de cazuri nu te pot lăsa imun.

E drept, multora le este frică de ace sau de riscul de a contacta vreo boală. Totul este steril, sunteți în afara oricărui pericol, învingeți-vă frica și donați sânge!”, este mesajul medicului.



Preotul și profesorul Sandu Verdeșescu-Buzilă a aflat de campanie de pe Facebook și a venit să doneze sânge la Dorna Medical pentru a-și ajuta semenii, sfătuindu-i și pe enoriași să-i urmeze exemplul.

„Donarea de sânge e o chestiune umanitară. Dar ceea ce aș dori eu ar fi permanentizarea acestui serviciu în Bazinul Dornelor pentru că am vrut să donez de mai multe ori, dar nu a existat posibilitatea,și a merge la Suceava, la Centrul de Transfuzie, e relativ departe și nu e la îndemâna oricui. În plus, dacă mergi până acolo să donezi sânge, nu știu cum mai poți conduce înapoi în condiții de siguranță, e contraindicat! Este prima oară când donez sânge, am aflat de campania voastră de pe Facebook. Am mai încercat și a fost acum un an și ceva, în luna martie, dar a fost un… insucces. M-am prezentat la sediul laboratorului, am urmat toate procedurile premergătoare donării de sânge, dar la am picat proba interviului. În momentul în care am fost întrebat dacă am consumat alcool de către medic, am recunoscut că am băut un pahar de vin, la masa de seară. Și atunci, m-a oprit! Nu am fost bine informat atunci, dar de data asta, informarea s-a făcut exemplar. Am vrut să ajut, mai ales că am o grupă rară de sânge, AB 4!”, a subliniat preotul donator.

O mamă a venit să doneze chiar de ziua copilului ei care a împlinit patru ani. Empatică cu suferința celorlalți, Alexandra Andrei, de profesie psiholog, a venit de dimineața la Dorna Medical, pentru ca după-amiază să participe la petrecerea aniversară a fiului ei.

„Am venit să donez pentru că m-am gândit să ajut pe cineva. Este prima oară când fac asta și intenționez să repet experiența!”, a declarat psihologul.

Totodată, mai multe familii au venit să doneze sânge împreună, fie că a fost vorba de soț și soție sau părinte și copil. Luminița, Daniela și Doru Bighiu – trei frați animați de dorința de a face un bine celorlalți – au venit toți trei să doneze sânge, cazul fiind unul unicat.