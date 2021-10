În județul Suceava s-au raportat 215 cazuri noi de coronavirus, cu 15 în plus comparativ cu ziua precedentă, după ce au fost făcute 1.834 de teste. Sînt 2.978 de cazuri active, din care 810 în municipiul Suceava, unde rata de infectare se menține la 6,90 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 146 de cazuri și o incidență de 4,75, Fălticeni – 153 de cazuri și o rată de infectare de 5,86, Cîmpulung – 126 de cazuri și o incidență de 6,60 și Vatra Dornei – 115 cazuri și o rată de infectare de 6,73. O singură localitate suceveană, respectiv, comuna Ciocănești, nu are nici un caz de infecție COVID-19 în evoluție. Două localități, și anume, Botoșana și Mușenița, au cîte un caz, 14 au sub cinci cazuri, 33 au sub zece, iar 64 peste zece. Incidența cumulată este de 4,17 la mie.