Pe 20 noiembrie 1995, au fost tranzacționate 905 acțiuni emise de 6 companii listate la BVB

În prezent, la BVB sunt tranzacționare zilnic, în medie, peste 36,7 milioane de acțiuni emise de 88 de companii de pe segmentul principal

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, a fost redeschisă în anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacții. În ședința de atunci, au fost tranzacționate 905 acțiuni care au aparținut unui număr de 6 companii listate: TMK – ARTROM(ART), COMELF (CMF), UAMT (UAM), Carne Arad (CRN), IAIFO (IAI) și Sanevit Arad (SAN). Dintre acestea, primele trei sunt încă tranzacționate la BVB pe piața principală. Până la finalul anului 1995, la BVB au avut loc, în total, 5 ședințe de tranzacționare, au fost efectuate 379 de tranzacții cu un volum total de 42.761 de acțiuni, în valoare totală de 250.000 de lei. Până la finalul anului 1995, la BVB erau listate 9 companii, cu o valoare de piață de 25,9 milioane de lei.

În prezent, la BVB sunt tranzacționate zilnic, în medie, peste 36,7 milioane de acțiuni emise de 88 de companii listate pe segmentul principal. În acest an, au avut loc până acum 222 de ședințe de tranzacționare, în care au fost realizate aproape 730.000 de tranzacții cu peste 8,15 miliarde de acțiuni, cu o valoare cumulată de 10,8 miliarde de lei. Valoarea de piață a celor 88 de companii listate la BVB pe piața principală a fost de 165 miliarde lei(echivalentul a 35,5 miliarde euro).

„Această imagine a ultimilor 22 de ani arată nu doar cât de mult s-a transformat Bursa de Valori București, ci modul fundamental în care s-a schimbat și a evoluat economia României. Bursa este oglinda economiei unei țări și, în această oglindă, vedem cum bursa are acum de 10 ori mai multe companii listate decât în urmă cu 22 de ani,” a declarat Lucian Anghel, preşedintele BVB.

În România, bursa a fost înființată în 1882. De-a lungul existenței sale, activitatea bursei a fost afectată de evenimentele social-politice ale vremii (Răscoala Țărănească din 1907, Războiul balcanic 1912-1913), bursa fiind apoi închisă pe perioada Primului Război Mondial. După redeschidere, bursa a traversat o perioadă de 7 ani de creșteri semnificative, după care a urmat o perioadă de 7 ani de scădere accelerată. Activitatea Bursei de Efecte, Acțiuni și Schimb se întrerupe în anul 1948, odată cu instaurarea regimului comunist în România și cu începerea naționalizării economiei.

După aproape 50 de ani, Bursa de Valori București a fost reînființată în anul 1995. În 2010, Bursa de Valori București s-a listat pe propria piață reglementată. În 2015, BVB a lansat piața AeRO pentru IMM-uri și start-up-uri aflate în căutare de finanțare. Din acest an, după aprobarea fuziunii dintre BVB și Sibiu Stock Exchange (SIBEX), România are o singură bursă, după principiul „o singură țară, o singură bursă”. În prezent, BVB traversează cea mai bună perioadă din istorie, cu cinci listări pe segmentul de acțiuni al pieței principale derulate în mai puțin de un an.