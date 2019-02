Începând cu data de 1 martie Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava va oferi pacienților 22 de noi servicii medicale. Este vorba de servicii de diagnostic și tratament edovascular angiografic în număr de 10 și proceduri care se efectuează în compartimentul radiologie intervențională în număr de 12. Noile servicii și tarifele aferente vor fi aprobate în ședința deliberativului județean din 28 februarie. ”În cursul lunii decembrie 2018, la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava a fost achiziționat un angiograf nou, cu fonduri alocate de la Ministerul Sănătății, care a fost instalat in Secția Cardiologie și va permite funcționarea unui compartiment de cardiologie intervențională propriu. Cu ajutorul acestui echipament se investighează starea vaselor de sânge, inclusiv a celor din inimă. La cerere, de serviciile acestui aparat performant, pot beneficia, atât pacienții internați, căt și cei din ambulatoriul integrat, asigurați sau neasigurați, motiv pentru care se impune aprobarea tarifelor pentru servicii de diagnostic și tratament endovascular angiografic și a celor pentru proceduri de radiologie intervențională”, se spune în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

În cazul serviciilor de diagnostic și tratament endovascular angiografic tarifele merg de la 1.500 de lei pentru o ”coronografie” până la 21.500 de lei pentru ”angioplastie cu trei stenturi DES”. O ”angioplastie cu un stent DES” va costa 11.900 de lei iar una cu două stenturi DES 16.900 de lei. O ”angioplastie coronariană fără stent” va costa 5.500 de lei iar o coronografie la urgențe 2.500 de lei. În cazul procedurilor de radiologie intervențională tarifele pornesc de la 750 de lei o ”angiografie diagnostic” și ajung la 7.000 de lei pentru ”angioplastie carotidiană” sau ”angioplastie cu două stenturi- artera femurală superficială”. O ”embolizare fribom uterin” va costa 4.500 de lei, o ”angioplastie renală” 5.000 de lei iar o ”embolizare varicocel” 2.000 de lei.