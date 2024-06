Consiliul Județean Suceava va aproba în ședința de luna aceasta alocarea unei sume de 6,6 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția acestei instituții pentru 22 de localități sucevene aflate în situații de extremă dificultate. Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de vicepreședintele CJ Suceava, Vasile Tofan, alocările de fonduri se fac în baza solicitărilor și justificărilor transmise de primăriile celor 22 de localități.

Cele mai mari sume de bani le vor primi municipiile Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți și orașul Salcea, câte 500.000 de lei fiecare, în timp ce orașului Siret și comunei Moara li se vor repartiza câte 400.000 de lei.

De asemenea, câte 300.000 de lei vor primi orașul Solca și comunele Adâncata, Brodina, Dorna Arini, Forăşti, Frătăuţii Noi, Ostra, Pojorâta, Râşca și Sadova.

Potrivit proiectului, comunele Fântâna Mare, Dolheşti, Siminicea, Bogdăneşti, Moldoviţa și Ulma vor primi câte 200.000 de lei fiecare, iar o sumă de 100.000 de lei va fi repartizată comunei Frătăuţii Vechi.