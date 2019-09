Direcţia de Sănătate Publică Suceava a transmis că, în perioada 16-22 septembrie, va celebra, în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale cu asistență medicală comunitară, Săptămîna Europeană a Mobilităţii sub sloganul „Mergi cu noi!”. Tema campaniei din acest an este „Mersul pe jos și cu bicicleta în condiții de siguranță rutieră”, iar ziua de 22 septembrie este deeclarată „Ziua fără mașini!” Actuala ediție a Săptămînii Europene a Mobilității încurajează oamenii să aleagă moduri active de deplasare: să combine mersul pe jos, cu mersul cu bicicleta și cu mijloacele de transport public. Obiectivele campaniei vizează conștientizarea populației în vederea formării unor atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos prin adoptarea mobilității alternative și prezentarea de alternative de mobilitate durabilă locuitorilor din mediul urban. Printre altele, la nivelul județului Suceava vor fi distribuite materiale informative privind beneficiile pentru sănătate ale mobilității alternative multimodale.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating