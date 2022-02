AJOFM Suceava a anunțat că la Bursa locurilor de muncă organizată la Siret, 23 de angajatori au intervievat 270 de oameni, din care 105 au fost selectați pentru un al doilea interviu. La Rădăuți, 29 de angajatori au intervievat 332 de persoane, din care 123 au fost selectate pentru al doilea interviu. Bursa a fost organizată ca urmare a faptului că HS Timber urmează ca de la 30 martie să concedieze 634 de oameni de la fabricile sale din Siret și Rădăuți. Primarul de la Siret, Adrian Popoiu, a spus că, independent de Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM timp de trei zile, 20 de oameni au depus cereri de angajare la o firmă de IT.

