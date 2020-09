Presa rromă interbelică – componentă esențială a Mișcarii de emancipare din anii 30. Începând din 24 septembrie 1932 şi până pe 8 martie 1938, la Craiova se tipăresc 70 de numere ale ziarului “Timpul”. Ziarul a fost editat de un grup de intelectuali romi și neromi al menționați ca: Aurel Th. Manolescu Dolj, Marin I. Simion, N. St. Ionescu, C. Nicolăescu – Plopşor.Evoluția în direcția modernizării pe care a cunoscut-o populația rromă din Rom

ia ]n peioada interbelică este dovedită și de apariția unor oganizații de emancipare a lor. Mobilitatea care caracteriza societatea românească interbelică a deschis calea afirmării unor persoane de origine rromă. Au existat în această perioadă intelectuali, artiști, comercianți etc., care nu și-au trădat originea și care s-au implicat în viața comunității lor. Acesta era un fenomen nou. Până acum, ca o regulă, ascensiunea socială a unor rromi ducea la pierderea identității lor etnice. La Calbor (jud. Făgăraș), țăranul rrom Lazăr Naftanailă între 1934-1935 a scos ziarul cu titlul ”Neamul Țigănesc”. Uniunea Generală a Romilor din România a editat organe de presă proprii: ”o Rom” (două numere în septembrie-octombrie 1934) și ”Glasul Romilor” (1934-1941). Asociația rromilor din Oltenia a susținut ziarul ”Timpul”, scos de A. Manolescu-Dolj. Ziarul a apărut până în 1938. În 1934 au apărut două numere din ziarul ”O Rom”,oficios al UGRR. Sub egida Asociației romilor din Oltenia a fost înființată colecția Biblioteca ”o Rom”, unce C,Ș. Nicolăescu Plopșor, a publicat, în 1934 două cărți de folclor rrom, în limba rromani și cu traducere românească: Ghilea romane (Cântece rrome) și Paramisea romane (Povești rrome) În aceste ziare intelectualii rromi respingeau termenul de ”țigan” ca fiind o declasare și au cerut ca în actele publice și în manualele de școală să fie folosit numele ”rom”. În perspectiva alegerilor de la sfârșitul anului 1937, ziarul ”Țara noastră”oficiosul PNC, a apărut în ediție specială săptămânală pentru rromi, în limba rromani. Odată cu instaurarea dictaturii regale în 1938, istoria rromilor din România în perioada interbelică să înregistreze doar începutul unor tendințe ce nu au apucat să se consolideze