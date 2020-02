În perioada 1-10 februarie, polițiștii suceveni au constatat 240 de infracțiuni, dintre care 45 la regimul siguranței rutiere, 3 de natură economică și 192 de altă natură. De asemenea, ei au aplicat 1.940 de sancțiuni, în cuantum de aproximativ 944.000 de lei. 1.738 de amenzi au fost aplicate la regimul rutier, 118 pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar 84 pentru fapte de altă natură. În aceeași perioadă, polițiștii au confiscat bunuri în valoare de 117.470 lei, au reținut 164 de permise de conducere și au retras 54 de certificate de înmatriculare.

