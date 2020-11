Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital, celebrează astăzi 25 de ani de la redeschidere. Instituția bursei de valori a fost restabilită în anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacții. În prima ședință au fost realizate 45 de tranzacții, cu volum total de 905 acțiuni care au aparținut unui număr de 6 companii listate. Un sfert de secol mai târziu, bursa românească este transformată fundamental. În prezent, la BVB sunt prezente peste 400 de emitenți (356 de companii listate pe Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, iar 60 sunt emitenți de obligațiuni). Companiile românești listate la Bursa de Valori București au o capitalizare cumulată de 104 miliarde lei (peste 21 miliarde euro), iar valoarea cumulată a emisiunilor de obligațiuni listate este de 25,42 miliarde lei (5,22 miliarde euro).

„Această aniversare este a întregii pieței de capital și nu ar fi fost posibilă fără munca și entuziasmul, dorința de a-și asuma riscuri și colaborarea colegilor din cadrul BVB și a tuturor partenerilor noștri, investitori, brokeri, autorități, mediul de afaceri și cel politic. Mă simt onorat să fac parte din această echipă entuziastă și adaptabilă rapid într-o industrie atât de dinamică și în continuă schimbare cum este cea a piețelor financiare. Investitorii vin și pleacă, la fel și emitenții, unii au o prezență mai scurtă la bursă, iar alții sunt determinați să-și scrie istoria doar pe bursă. În această lume în continuă schimbare, este nevoie de un pilon de stabilitate și încredere, iar Bursa de Valori București este acest pilon. Puterea oricărei organizații stă în oamenii săi, în prietenii și partenerii săi, și le suntem recunoscători pentru expertiza și profesionalismul cu care se implică alături de noi în fiecare proiect pentru dezvoltarea pieței de capital. Odată cu sărbătorirea celei de-a 25-a aniversări, ne angajăm să fim în continuare un factor catalizator pentru piața de capital și să oferim investitorilor și emitenților soluții cât mai viabile pentru a satisface cerințele în schimbare ale economiei”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Evoluția pieței de capital din România din cei 25 de ani de activitate a fost recunoscută de furnizorul international de indici FTSE Russell, care din 21 septembrie a promovat BVB în categoria Piețelor Emergente, un univers investițional mult mai mare, care în termeni de bani înseamnă circa 250 miliarde de euro. Următorii pași pentru ca ponderea României în indicii FTSE Russell pentru Piețele Emergente să crească și cât mai multe companii listate la BVB să fie incluse în acești indici depind, în același timp, și de întreaga comunitate de afaceri și de mediul politic din România.

„Pe baza evoluției din ultimii 25 de ani și a experienței acumulate pe parcurs, Bursa de Valori București este astăzi un partener important și de încredere în ceea ce privește expertiza în digitalizare și piață de capital. Folosind portofoliul nostru puternic de demersuri inovatoare și împreună cu întreaga comunitate a pieței de capital vom continua tradiția noastră de a contura viitorul bursei digitale românești. Trebuie să mergem pe această direcție cu atât mai mult cu cât bursa a fost digitalizată încă de la început, când tranzacțiile se făceau prin intermediul computerelor. Am continuat cu noi produse, printre care trebuie să amintim propria platformă de tranzacționare, Arena, dar și aplicațiile de tranzacționare Arena-XT pe care o folosesc deja o parte dintre investitorii individuali atât de pe computere, cât și de pe smartphone. La nivelul Grupului BVB investigăm diferite soluții tehnologice prin care ne dorim să simplificăm pe cât posibil participarea la piața de capital, atât pentru investitori, cât și pentru emitenți. Suntem conștienți că noua generație de investitori își dorește produse accesibile rapid în mod digital, dar și produse cu un grad mai ridicat de risc. De aceea, Contrapartea Centrală este elementul fundamental care ne va permite să răspundem în mod eficient acestor nevoi”, spune Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Bursa de Valori București a organizat în săptămâna premergătoare aniversării a 25 de ani o serie de dezbateri alături de principalii actori din piață: investitori, brokeri, companii și echipa BVB.

În prima zi am discutat alături de investitori individuali și instituționali despre evoluția peisajului investițional în ultimii 25 de ani și despre oportunitățile de investiții care sunt disponibile în prezent la BVB. Accesul mai facil la informații despre activitatea companiilor, dividendele importante sunt doar câteva dintre avantajele pe care le au investitorii atunci când decid să-și plaseze banii în companiile românești listate. Înregistrarea webinarului poate fi urmărită AICI.

Cum s-a transformat activitatea brokerilor în ultimii 25 de ani? Fundamental, și cel mai important, în beneficiul investitorilor, după cum au povestit reprezentanții BT Capital Partners, WOOD & Co., BRK Financial Group și TradeVille. Vrafurile de documente și operațiunile executate prin telefon au fost înlocuite de sisteme complet automatizate și de deschideri de cont 100% online, realizate în mai puțin de 24 de ore. Înregistrarea webinarului poate fi urmărită AICI.

Viața la bursă a unei companii listate implică transparență, oportunități, responsabilitate, reputație și vizibilitate, consideră reprezentanții a patru companii listate, parte a indicelui BET – Alro (ALR:1997), Banca Transilvania (TLV:1997), Fondul Proprietatea (FP:2011), Electrica (EL: 2014). Înregistrarea webinarului poate fi urmărită AICI.

Fuziunea cu piața RASDAQ, programul „o piață puternică de capital”, promovarea la statutul de piață emergentă sunt doar câteva dintre momentele pe care le-au amintit membrii echipei BVB, foști președinți și colegi, care au contribuit la construirea fundației Bursei de Valori București de astăzi. Înregistrarea webinarului poate fi urmărită AICI.

În cei 25 de ani de activitate ai BVB, unul dintre cei mai importanți parteneri ai pieței de capital a fost Statul Român, care, totodată, este și cel mai mare investitor la Bursa de Valori București, luând în calcul companiile pe care le-a listat în ultimii 15 ani. Aceste companii au reușit să-și crească gradul de transparență și comunicare cu investitorii, mediul de afaceri și publicul din România, dar și cu companii și investitori instituționali din afara țării. Odată cu listarea, companiile au câștigat un plus de imagine, datorită faptului că investitorii, presa în general, mediul de afaceri, urmăresc îndeaproape evoluția companiilor listate și contribuie favorabil la sporirea reputației, promovării și dezvoltării afacerilor acestora. Aceste beneficii se pot vedea la companiile de stat care au fost listate în ultimii ani la BVB, precum Electrica (EL), Romgaz (SNG), Nuclearelectrica (SNN), Transgaz (TGN) și Transelectrica (TEL). Această transparență se traduce printr-o evaluare mai bună a companiilor, astfel că acționarii pot beneficia și ei de avantajele listării, prin creșterea prețului acțiunilor și dividende importante plătite an de an.

În România, bursa a fost înființată în 1882. De-a lungul existenței sale, activitatea bursei a fost afectată de evenimentele social-politice ale vremii (Răscoala Țărănească din 1907, Războiul balcanic 1912-1913), bursa fiind apoi închisă pe perioada Primului Război Mondial. După redeschidere, bursa a traversat o perioadă de 7 ani de creșteri semnificative, după care a urmat o perioadă de 7 ani de scădere accelerată. Activitatea Bursei de Efecte, Acțiuni și Schimb se întrerupe în anul 1948, odată cu instaurarea regimului comunist în România și cu începerea naționalizării economiei. După aproape 50 de ani, Bursa de Valori București a fost reînființată în 21 aprilie 1995, iar în 20 noiembrie 1995 au avut loc primele tranzacții.