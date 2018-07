Firmele mici si mijlocii (IMM) din Romania vor putea obtine ajutoare nerambursabile de la stat de pana la 250.000 de lei (circa 53.000 Euro) pentru investitii, in cadrul Programului Servicii – Comert 2018. Depunerea proiectelor se va face peste aproximativ 1 luna. Chiar daca timpul e scurt, ne putem încadra pentru pregatirea si depunerea proiectelor.

Prin Programul de Microindustrializare 2018, firmele (SRL sau SRL-D) vor putea primi ajutoare de la stat de pana la 450.000 de lei (97.000 de euro) fiecare, pentru investitii. Depunerea proiectelor se va face peste aproximativ 1 luna. Chiar daca timpul e scurt, ne putem încadra pentru pregatirea si depunerea proiectelor.

Intensitatea finantarii ar urma sa fie de maximum 75% (pentru a obtine punctajul maxim), ceea ce va insemna ca antreprenorii vor suporta minimum 25% din investitia finala, dar si TVA-ul, care este cheltuiala neeligibila (daca faceti achizitiile de la firme neplatitoare de TVA, nu va mai trebui sa platiti TVA-ul). Daca platiti TVA-ul (pt firmele platitoare de TVA), acesta este deductibil.

Solicita, in mod gratuit, o consultatie telefonica (pentru MICROINDUSTRIALIZARE) in care vom verifica eligibilitatea firmei dvs si vom face o evaluare a sanselor de reusita, pentru acest program. Completati acest FORMULAR si un consultant va va contacta in cel mai scurt timp. Va recomandam sa completati acest formular, pentru a gestiona cat mai eficient numarul mare de solicitari si pentru a va aloca un consultant, pentru domeniul dvs.

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta telefonic la nr: 0743807359. Daca nu raspundem, completati formularul de mai sus si va vom contacta in cel mult 2 zile lucratoare.

Pentru programul MICROINDUSTRIALIZARE – Maximum 450.000 lei nerambursabili (+aport propriu + TVA)

Banii pot fi obtinuti prin cerere de rambursare. Cheltuielile vor fi facute din fonduri proprii, iar apoi, Guvernul va deconta cheltuielile antreprenorilor. Puteti sa luati si credit bancar, iar apoi creditul va fi acoperit cu fondurile de la guvern.

Cine va putea obtine finantarea:

In Bucuresti si judetul Ilfov vor putea accesa Programul Microindustrializare 2018 microintreprinderile, intreprinderile mici si cele mijlocii. In schimb, in restul tarii, vor putea accesa acesti bani doar firmele mici si cele mijlocii, conform actualei forme a propunerii de procedura de la ministerul de resort.

Conditii de eligibilitate pentru firmele aplicante:

· Sa aiba cel puţin 1 exerciţiu financiar încheiat la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

· Sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu vor fi eligibili.

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:

– Echipamente si utilaje tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)– Spații de lucru– Aparate şi instalaţii de măsură– Mijloace de transport (autoutilitare din categorie N1, N2, N3) în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul– Licenţe, brete, francize, software– Achiziţionarea de echipamente IT (inclusiv licenţe necesare desfăşurării activităii şi sisteme audio-video)– Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecţie a valorilor umane şi materiale– Realizarea unui site de prezentare (inclusiv costul domeniului şi achiziţionarea softului pentru comerţul online)– Instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei (planul de afaceri)

Mai multe detalii despre acest program si domenii de activitate eligibile, gasiti AICI: http://www.velcea-partners.ro/2018/07/02/programul-microindustrializare-maximum-100-000-euro-nerambursabili-pentru-afacerea-ta/

Solicita, in mod gratuit, o consultatie telefonica (pentru MICROINDUSTRIALIZARE) in care vom verifica eligibilitatea firmei dvs si vom face o evaluare a sanselor de reusita, pentru acest program. Completati acest FORMULAR si un consultant va va contacta in cel mai scurt timp.

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta telefonic la nr: 0743807359. Daca nu raspundem, completati formularul de mai sus si va vom contacta in cel mult 2 zile lucratoare.

Programul COMERȚ si SERVICII 2018 -250.000 LEI ( 53.000 euro+ aport propriu+ TVA) nerambursabili:

Pentru obţinerea finanţării, firmele solicitante trebuie să indeplinească mai multe condiţii, dintre care, cele mai importante, sunt următoarele

:– Sunt SRL-uri sau SRL-D-uri

– Au cel puţin 1 an calendaristic de la data înfiinţării, în momentul depunerii planului de investiţii.

– Au obținut profit din exploatare în exercițiul financiar precedent depunerii cererii de finanțare

.– Sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în lista de coduri CAEN eligibile ce este ataşată şi disponibilă spre download la finalul acestei pagini.

-Codul CAEN pentru care se solicită finanţare trebuie să fie autorizat de cel putin 6 luni (prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului). ATENTIE! Prezenta codului CAEN in actul constitutiv nu inseamna ca este autorizat.

Categoriile de cheltuieli eligibile:

– Echipamente IT– Cititoare de cod de bare– Cântare electronice– Aparate de marcat electronice fiscale– Echipamente tehnologice maşini, utilaje– Electro şi motostivuitoare– Active necorporale: brevete, licenţe, francize, software comerţ online– Certificarea unui sistem de management al calităţii– Realizarea unui site– Echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului SERVICII – COMERT o gasiti AICI.

Mai multe detalii despre acest program, gasiti aici: http://www.velcea-partners.ro/2017/09/02/comert-si-servicii-2018-55-000-euro-nerambursabili/

Solicita, in mod gratuit, o consultatie telefonica, pentru programul SERVICII-COMERT, in care vom verifica eligibilitatea firmei dvs si vom face o evaluare a sanselor de reusita, pentru acest program. Completati acest FORMULAR si un consultant va va contacta in cel mai scurt timp.

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta telefonic la nr: 0743807359 sau 0765166214.

Printre serviciile pe care le oferim, se numără:

1) Scrierea proiectului:

· verificarea eligibilității aplicantului, a eligibilității cheltuielilor și optimizarea punctajului

· Întocmirea cererii de finanțare

· Întocmirea planului de afaceri

· întocmirea proiecțiilor financiare

· Întocmirea proiectului tehnic

· Întocmirea bilantului previzionat

· Întocmirea bugetului proiectului

2) Asistenta la implementarea proiectului, dupa castigarea finantarii (durata 9 luni):

· Dosarele de achiziții

· Studiul de piață

· Dosarele de cerere de plată/rambursare

· Note justificative

· răspuns la clarificările solicitate de finanțator

· suport la semnarea contractului de finanțare (daca e cazul)

· suport cu furnizorii (daca e cazul)

· suport la vizita finanțatorului pentru certificarea cheltuielilor (daca e cazul)

· suport la vizitele de monitorizare (daca e cazul)

· raportarea intermediara/finala (dupa finalizarea achizitiilor)

· altele

Daca veti deschide o noua societate, puteti sa aplicati si in cadrul programului Start-up Nation 2018: Prin intermediul programului Start-up Nation Romania, antreprenorii care au înfiintat (dupa 31 ianuarie 2017) sau vor înfiinta o firma (SRL), vor putea obtine fonduri nerambusabile de pana la 200.000 lei (43.000 euro) de la stat, în cadrul unui concurs de proiecte. Vor fi finantate 10.000 de planuri de afaceri, din toata țara.

Codurile CAEN eligibile, aferente activitatilor pentru care puteti aplica, pot fi gasite AICI

Cheltuielile eligibile, pot fi gasite AICI: http://www.velcea-partners.ro/2018/01/02/start-up-nation-consultanta/

Daca aveti nevoie de un furnizor pentru Echipamente IT, HORECA, Foto-video, Audio, climatizare, utilaje industriale pentru confectii textile, prelucrarea metalului, productia de mobila,etc vi-i recomandam pe colaboratorii nostri de la Start Mag, companie ce se axeaza pe furnizarea echipamentelor pentru firme care au castigat fonduri nerambursabile (Guvernamentale sau europene), sau urmeaza sa castige, dar nu numai. Ei pot sa livreze orice tip de echipament este necesar afacerii dvs. Au specialisti in toate domeniile pentru care comercializeaza utilaje si echipamente si va pot recomanda cea mai buna varianta si cel mai bun raport calitate-pret, pentru afacerea dvs.

Contact furnizor echipamente: Telefon: 0751678115 / 0758912179, E-mail: contact@start-mag.ro/ office@start-mag.ro. www.start-mag.ro

Pentru mai multe detalii, referitoare la finantare, ne puteti contacta telefonic la nr: 0743807359. Daca nu raspundem, completati formularul de mai sus si va vom contacta in cel mult 2 zile lucratoare.