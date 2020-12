HS Timber Group a donat 250 de tablete școlilor gimnaziale rădăuțene. Tabletele au abonament la internet plătit pentru un an. Dispozitivele electronice au fost livrate școlilor joi, 10 decembrie, în prezența reprezentanților administrației locale și ai firmei care au venit și cu o susprinză, saci cu dulciuri pentru fiecare școală. Directorii școlilor au prioritizat lista celor ce vor beneficia de tablete. ”Mulțumesc HS Timber Group pentru că în această zi frumoasă a ales să doneze școlilor din Rădăuți un număr de 250 de tablete cu cartelă de internet cu valabilitate un an de zile pentru copiii nevoiași. Acest lucru s-a întâmplat într-un mod desebit în această perioadă pandemică în care școala se desfășoară online astfel reușind ca să ridice de pe umerii administrației locale această problemă într-o anumită măsură. Mulțumesc încă o dată acestei companii HS Timber Group pentru că are dialog cu Primăria municipiului Rădăuți și aștept ca și colaborarea între Primăria Rădăuți și toate firmele din zonă să fie una din ce în ce mai bună”, a declarat primarul Bogdan Loghin.