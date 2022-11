26 de localități sucevene aflate în extremă dificultate vor primi un sprijin financiar de 1,72 milioane de lei de la Consiliul Județean. Potrivit proiectului de hotărâre de CJ inițiat de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, suma de 1.747.500 de lei urmează să fie alocată din fondul de rezervă bugetară aflată la dispoziția Consiliului Județean. Localitățile urbane care vor primi un sprijin financiar din partea administrației județene sunt: Solca – 50.000 lei, Dolhasca – 100.000 lei, Milişăuţi – 70.000 lei, Salcea – 100.000 lei. Din rândul comunelor, cea mai mare sumă va ajunge la Râșca, 200.000 de lei. De asemenea, comunele Boroaia Botoşana Brodina Burla Cacica Fântâna Mare Hănţeşti, Horodnic de Sus, Horodniceni, Ilişeşti, Ostra, Rădăşeni, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vatra Moldoviţei, Vicovu de Jos și Voitinel vor primi fiecare câte 50.000 lei. Câte 100.000 de lei vor primi comunele Crucea, Dorna Arini și Dumbrăveni,

