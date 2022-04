Prin campania Caravana Recunoștinței, Fundația World Vision România a construit în șapte comunități din județul Vaslui șapte parcuri de joacă pentru grădinițele și școlile primare în valoare de 14.000 $. Investiția a venit în urma consultării copiilor, cadrelor didactice și a elevilor membri în Grupurilor de Inițiativă Locală a Copiilor din cele șapte comune. Împreună au decis că toți copiii din comunități au nevoie de parcuri de joacă și locuri sigure unde să își petreacă pauzele și timpul liber.

În fiecare an Fundația World Vision România organizeazăo campanie de informare la nivel județeanpentru elevii din comunitățile partenere cu subiecte de interes. Anul acesta, campania s-a transformat într-o Caravana a Recunoștinței pentru că programele de dezvoltare comunitară desfășurate de fundație în cele 13 comunități din județul Vaslui fundației împlinesc 13 ani de când au început.

Astfel cei 2700 de elevi din grădinițe, școli primare și gimnaziale din comunele Poienești, Ivănești, Todirești, Zăpodeni, Laza, Dumești și Rafaila au participat între 15 februarie – 1 aprilie la sesiunile de informare despre ce este sentimentul recunoștinței și cum să fie practicat. Sesiunile au fost ținute atât de cadrele didactice, cât și de elevii membri în Grupurile de Inițiativă Locală a Copiilor.

Iar la finalul sesiunilor, toți copiii au fost provocați să creeze un material creativ prin care să își arate recunoștința față de un prieten, un membru al familiei, un cadru didactic. Copiii au participat cu povești, scrisori, colaje, desene, picturi adresate celor dragi și chiar și Fundației World Vision.

„Mulțumesc Fundației World Vision pentru tot ajutorul acordat copilăriei mele ca să fie mai fericită. Mi-aș dori ca prieteniile dintre copii să aducă pace și liniște pentru copiii din toată lumea.” scrie într-o scrisoare Petru, elev în clasa a VI-a

Toți cei 2700 de elevi au primit ghiozdane, dulciuri și insigne cu mesaje despre recunoștință, toate în valoare de 13.500 $. Parcurile au fost de fapt bucuria copiilor care acum au unde să se dea pe tobogan, în leagăn și au un loc nou, colorat și sigur în care să se joace.

„De 13 ani suntem alături de comunitățile rurale din județul Vaslui pentru a ne asigura de bunăstarea și accesul la educație pentru toți copiii. Anul acesta am vrut să le aducem o bucurie tuturor copiilor din cele 7 comunități în care am desfășurat Caravana Recunoștinței. Ne-am consultat cu elevii și cu cadrele didactice și am aflat că parcurile și spațiile de joacă sigure sunt cea mai mare nevoie a copiilor. Pandemia și orele online au fost despre digitalizare și accesul tuturor copiilor la ore. Acum, că nu mai sunt restricții, dorim să încurajăm copiii să petreacă cât mai mult timp în aer liber alături de prieteni. Vorbim despre copiii care nu au avut niciodată acces la un parc de joacă amenajat special pentru ei. Iar surprinderea si bucuria lor ne demonstrează acest lucru.” declară Mihaela Voicu, manager al programului de dezvoltare în Vaslui, Fundația World Vision România.